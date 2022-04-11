11 апреля враг продолжил штурм в районах завода "Азовсталь" и морского порта.

Подконтрольные Кремлю боевики публично подтвердили намерения России совершить химическую атаку на Мариуполь.

Об этом заявил представитель "Народной милиции "ДНР" Эдуард Басурин.

К химической атаке могут прибегнуть, чтобы захватить завод "Азовсталь" в городе, где якобы скрываются "националисты".

"Там подземные этажи, поэтому брать данный объект штурмом смысла не имеет. Потому что можно положить большое количество своих солдат, а противник потерь как таковых не понесет. Поэтому на данный момент надо разобраться с блокировкой этого завода, найти все выходы и входы — в принципе, это возможно сделать. А после этого уже обратиться, я думаю, к химическим войскам, которые найдут способ, как выкурить кротов из своих нор", - заявил Басурин.

Ситуация в Мариуполе

Как писал УНИАН, армия РФ и в дальнейшем пытается взять Мариуполь под полный контроль. 11 апреля враг продолжил штурм в районах завода "Азовсталь" и морского порта.

Захват Мариуполя является важной задачей россиян в боях за Восток и юг Украины.

С начала блокады российскими оккупантами Мариуполя уже погибли десятки тысяч местных жителей.

По данным городского совета, рашисты развернули мобильные крематории, чтобы скрыть доказательства своих преступлений против гражданских.

Война России против Украины

Российские войска вторглись в Украину утром 24 февраля. Нападение РФ сопровождалось бомбардировками военных и гражданских объектов.

После неудачной попытки штурма столицы оккупационные силы сосредоточились на терроре гражданского населения во временно захваченных населенных пунктах.

Есть факты расстрела мирных жителей, пыток и изнасилований, а также мародерства.

В конце марта стало известно, что разгромленные украинской армией силы России отступают в сторону Беларуси для перегруппировки и нанесения удара с востока.

Наступление в районе Донбасса уже началось. Агрессор будет пытаться прорвать оборону ВСУ в направлении Харькова и войти в южные регионы.

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали 19 500 оккупантов и уничтожили тысячи единиц военной техники.

В результате действий армии РФ беженцами стали уже 11,4 миллиона граждан, 7,1 миллиона были вынуждены покинуть свои дома и поселиться в других украинских регионах. Россияне убили уже 183 ребенка.

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