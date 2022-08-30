Силовики в Москве 29 августа задержали российского оппозиционера Леонида Гозмана. В отношении него открыто дело об отождествлении нацистов и сталинист.
Об этом сообщил правозащитный проект "ОВД-Инфо".
Административное дело в отношении Гозмана открыто из-за поста в Facebook. Оппозиционер написал, что глава нацистской Германии Адольф Гитлер был абсолютным злом, а СС преступниками, но советский диктатор Иосиф Сталин и НКВД были еще хуже.
По предварительным данным, российские силовики "встретили" Гозмана возле больницы. Сначала он отказался ехать отделение, потому что был без документов и ему надо было вернуться на прием к врачу. Позже оппозиционер созовнился с адвокатом и уже вместе с ним поехал в отделение полиции.
Суд по этом делу назначен на вторник, 30 августа. Политику грозит до 15 суток ареста и штраф до 2 тысяч рублей.
Напомним, что в 2021 году в Российской Федерации приняли закон, который запрещает приравнивать коммунистов к нацистам.
Как ранее сообщал УНИАН, в РФ арестовали последнего политика, который публично выражал несогласие и высказывался против полномасштабной войны в Украине. 24 августа спецназ задержал Евгения Ройзмана - бывшего мэра Екатеринбурга.
25 августа российский суд избрал меру пресечения бывшему мэру Екатеринбурга. Последнего оппозиционера отправили под круглосуточный домашний арест и запретили ему использовать мобильную связь и интернет.