По его словам, россияне могут ждать капитуляции Украины или "народного восстания", однако в саму реальность войны – не очень верят.

Обычных граждан России на самом деле не сильно пугают угрозы США относительно санкций и, в частности, про отключение от SWIFT, которые звучат на фоне стремлений не допустить возможного вторжения РФ в Украину.

Такое мнение высказал российский политик Леонид Гозман в эфире 24 канала.

Он отметил, что россияне не понимают последствий, которые могут принести санкции.

"Значение этого слова (санкции – ред.) понимают образованные люди: бизнесмены, политики. Обычный человек - нет. Люди не очень верят в войну. Если говорить с человеком, он скажет: "Да ну, они пошумят и все". В сознании людей война невозможна", – отметил Гозман.

По его словам, россияне могут ждать капитуляции Украины или "народного восстания", однако в саму реальность войны – не очень верят.

"А санкции... Люди не знают, что это. Кто понимает, что такое SWIFT? Очень маленький процент населения. Люди слабо это связывают, к сожалению", - добавил Гозман.

Вместе с тем, как отметил Гозман, люди не сильно ощущают на себе падение рубля.

"Они чувствуют не падение рубля, это больше психологический фактор. Они слышат, что рубль падает и понимают, что что-то не так. Однако они этого на себе не чувствуют", – сказал Гозман.

Зато россияне ощущают рост цен. Однако к этому тоже привыкли, ведь длится он давно.

"Кто-то ссорится за власть, а кто-то верит, что это все якобы устроили американцы, но страха нет", - подытожил политик.

Напомним, Европейский банк просит у других банков план действий в случае санкций против России, говорится и об отключение от SWIFT.

В СМИ сообщали, что США серьезно не рассматривают санкции против России, которые касаются SWIFT или газа.

В России же убеждают, что "фатальной катастрофы не будет", если отключение произойдет.

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