Евгений Ройзман не может покидать свой дом дольше, чем на минуту.

Российский суд избрал меру пресечения бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману. Последнего оппозиционера отправили под круглосуточный домашний арест и запретили ему использовать мобильную связь и интернет.

Об этом сообщает ВВС.

Оппозиционера задержали 24 августа у него дома по подозрению в уголовном деле "о дискредитации российской армии". При этом Ройзман отрицает свою вину. Он заверил, что никогда не клеветал на государственные органы РФ.

В качестве доказательства обратного гособвинитель предоставил в зале суда скриншот из Twitter, где Ройзман назвал так называемую спецоперацию в Украине вторжением.

Теперь, согласно решению суда, до 29 октября он не сможет покидать свое жилье дольше, чем на одну минуту.

Как ранее сообщал УНИАН, в РФ арестовали последнего политика, который публично выражал несогласие и высказывался против полномасштабной войны в Украине. 24 августа спецназ задержал Евгения Ройзмана - бывшего мэра Екатеринбурга.

Кроме того, по данным российких СМИ, с 24 февраля по 17 август российские правоохранители задержали 16 437 человек, связанных с антивоенными протестами, в том числе и 138 задержаний за антивоенные посты в соцсетях,118 задержаний за антивоенную символику и 62 задержания после антивоенных акций.

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