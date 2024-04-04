В зависимости от масштаба ущерба ремонт на российских предприятиях может занять "значительное время".

Удары по российским нефтеперерабатывающим заводам нанесенные украинскими беспилотниками, могли вывести из строя более 15% их мощностей. Такую оценку озвучил журналистам представитель НАТО.

"Удары, вероятно, нарушили работу более 10% нефтеперерабатывающих мощностей России, возможно, более 15%. В зависимости от степени ущерба ремонт может занять значительное время", – такую оценку озвучил представитель НАТО на условиях анонимности, пишет агентство Reuters.

По подсчетам Reuters, около 14% нефтеперерабатывающих мощностей России были выведены из строя атаками дронов.

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"Я думаю, что мы видим здесь все меньше и меньше таких объектов российской энергетики, критической инфраструктуры, защищенных от потенциальных ударов", - отметил официальный представитель НАТО.

Он также выразил мнение, что можно ожидать в связи с этим "все большего и большего влияния на российскую экономику".

Удары по НПЗ в РФ - детали

Специалисты нефтяной компании "Лукойл" не смогли восстановить бензиновую установку на Нижегородском НПЗ. Как оказалось, провести ремонт может лишь американская компания UOP, которая покинула Россию после полномасштабного вторжения в Украину.

"Они (инженеры) метались в поисках запчастей и ничего не могли найти", - сообщил источник, близкий к компании "Лукойл", пишет Reuters, - "Тогда все подразделение просто остановило свою работу".

Четыре других источника подтвердили, что установка для каталитического крекинга, которая используется для преобразования тяжелых углеводородов в бензин, была остановлена в январе и неизвестно, когда ее можно будет отремонтировать из-за отсутствия у России опыта.

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