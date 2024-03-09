В Минобороны России традиционно отчитались о том, что атака была пресечена.

В России заявили, что в ночь на 9 марта четыре области РФ атаковали 47 украинских дронов самолетного типа.

В Минобороны РФ традиционно отчитались о том, что атака была пресечена.

"Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено над территориями Белгородской (1 БпЛА), Курской (2 БпЛА), Волгоградской (3 БпЛА) и Ростовской (41 БпЛА) областей", - утверждают россияне.

Взрывы в Таганроге и в Курске ночью 9 марта

Напомним, УНИАН писал, что ночью 9 марта в Таганроге и Курске прогремели мощные взрывы.

По предварительным данным в Таганроге дроны попытались атаковать территорию авиационного предприятия, входящего в состав научно-технического комплекса имени Бериева. Взрывы там продолжались около 30-40 минут. Местные жители насчитали более 20 взрывов.

А в Курске слышали не менее четырех взрывов. Власти попросили жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами или зайти в ближайшее здание.

Вас также могут заинтересовать новости: