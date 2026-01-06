Ученые разгадали тайну старейшей деревянной лодки Скандинавии по отпечатку пальца в смоле

Воины, напавшие на остров Альс, предпочли совершить морской набег через сотни километров открытого моря.

Исследователи идентифицировали отпечаток пальца, сохранившийся в смоле, использованной для герметизации старейшей известной деревянной лодки в Скандинавии. Как пишет scitechdaily.com, он показывает связь с морскими налетчиками, которые использовали это судно более 2000 лет назад. Тщательно изучив состав смолы, ученые Лундского университета получили новые данные по давно обсуждаемому вопросу о происхождении этих нападавших.

Уникально сохранившаяся боевая лодка

В IV веке до нашей эры небольшой флот лодок совершил нападение на остров Альс у берегов современной Дании. Нападавшие, которые, возможно, передвигались на четырёх судах, в конечном итоге потерпели поражение. После битвы защитники вместе с одной из лодок положили оружие своих врагов в болото, скорее всего, в качестве ритуального подношения в ознаменование своей победы.

Судно было впервые обнаружено в 1880-х годах в болоте Йортспринг Мозе, и позже стало известно как Йортспрингская ладья. Это единственная доисторическая лодка, построенная из досок, найденная в Скандинавии. Поскольку она была намеренно помещена в болото в качестве подношения, лодка сохранилась в удивительно хорошем состоянии. С тех пор она выставлена ​​в Национальном музее Дании.

Видео дня

Ответы на загадку возрастом 2000 лет

"Откуда могли прийти эти морские разбойники и почему они атаковали остров Альс, долгое время оставалось загадкой", – говорит археолог из Лундского университета Микаэль Фовель.

Когда исследователи недавно обнаружили части лодки, которые никогда не подвергались химической консервации, они смогли проанализировать их с помощью современных научных методов.

"Лодка была обработана сосновой смолой, что удивительно. Это говорит о том, что лодка была построена в месте с обильными сосновыми лесами", – говорит Фовель.

Ранее существовали теории, предполагавшие, что лодка и её экипаж происходят из района современного Гамбурга в Германии. Новые данные, напротив, указывают на происхождение из региона Балтийского моря.

"Если лодка пришла из богатых сосновыми лесами прибрежных районов Балтийского моря, это означает, что воины, напавшие на остров Альс, предпочли совершить морской набег через сотни километров открытого моря", – говорит Фовель.

Ученые также надеются извлечь древнюю ДНК из смолы на лодке, что могло бы дать более подробную информацию о древних людях, которые использовали эту лодку.

Ранее в Африке обнаружили погребальный костер, построенный около 9500 лет назад. Это старейший подтвержденный случай преднамеренной кремации в Африке и первый костер, связанный с африканскими охотниками-собирателями.

Вас также могут заинтересовать новости: