Молодой украинский певец пошел работать в школу: что он преподает

Артист уверяет, что не является строгим учителем.

Украинский певец и поэт Иван Ищенко, больше известный как BRYKULETS, работает в школе учителем и учит детей писать песни.

В комментарии проекту "Тур звездами" артист признался, что по образованию "в какой-то степени" преподаватель, к тому же он любит детей. Сейчас Иван преподает подросткам, которые учатся в восьмом, девятом, десятом и одиннадцатом классах:

"Дети всегда приносят что-то новое, от них можно вдохновляться. Они "свежие", они нормальные, они ненормальные, они ничего не боятся. И я хочу, чтобы они ничего не боялись".

Парень говорит, что не считает себя строгим учителем и старается находиться с детьми на одном уровне. По его словам, между ним и учениками не существует никакой субординации.

"Я им просто говорю, что делать, а дальше они уже или делают, или не делают это. И советую не врать, а жить интересной жизнью. Ничего не выдумывать в своем творчестве, а проживать так, чтобы им писалось. Чувствовать и не стесняться. Проводить работу над своими ошибками, слушать свои записи и понимать, что не так", - пояснил Иван.

BRYKULETS также признался, что младшие ученики ждут его под классом, чтобы сделать совместные фотографии и снять видео в TikTok, где он имеет популярность.

