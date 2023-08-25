Официальных заявлений от властей не было.

В Калужской и Тульской областях России ночью звучат громкие взрывы. Соответствующие видео публикуют местные Telegram-каналы.

Жители городов Обнинск и Малоярославец слышали 3-4 взрыва, пишет Baza. Россияне сняли и опубликовали в сети работу российской противовоздушной обороны. Тем временем в В Тульской области также звучат взрывы, в небе можно увидеть воздушный след.

Местные власти пока никак не комментировали происходящее.

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Обновлено в 01:30: В Москве закрыли аэропорты Внуково и Домодедово. "Осторожно новости" пишет, что один из дронов пытался атаковать аэродром Шайковка, российская ПВО его сбила.

В Минобороны России заявили, что сбили ракету над Калужской областью.

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки по гражданским объектам на территории Российской Федерации ракетой доработанного комплекса ПВО С-200", - заявили они.

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