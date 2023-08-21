Сбит якобы один беспилотник, который двигался в сторону Москвы.

Утром понедельника, 21 августа, в Подмосковье снова прогремели взрывы. Очевидцы сообщают, что сработала ПВО.

Как сообщает российский Телеграм-канал "Shot", в небе над Звенигородом, что под Москвой, якобы сбили неизвестный беспилотник.

"ПВО только что сработала под Звенигородом в Подмосковье – предварительно мог быть сбит еще один БПЛА. Очевидцы сообщают нам о громком " хлопке" в небе", - пишет канал.

Другие российские паблики добавляют, что ПВО работала по нескольким беспилотникам в небе над Звенигородом. В сети появилось видео следов работы ПВО. Местные власти пока молчат.

Тем временем канал Shot сообщает, что неизвестный беспилотник сбили в небе над Истринским районом Московской области. Момент уничтожения якобы попал на видео. Разрушений и пострадавших якобы нет.

Что предшествовало

В Минобороны РФ заявили, что около 6:50 21 августа ВСУ пытались атаковать российскую территорию дронами самолетного типа.

Уже впоследствии во всех московских аэропортах объявили режим "Ковер". Из-за этого было задержано несколько рейсов на вылет и на прилет. Этот режим объявляют, если в воздушном пространстве обнаруживают неизвестные воздушные суда и другие объекты.

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