Оккупанты заявили о сбитии дронов.

В Курской области заявили об атаке беспилотных летательных аппаратов. Местные жители сообщают о мощных взрывах в Курске.

В 22:36 губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что этом районе работает противовоздушная оборона. В российском Министерстве обороны пишут, что они сбили в небе над областью два украинских дрона самолетного типа.

Позднее они заявили, что около 23:00 ПВО уничтожила два украинских беспилотных летательных аппарата. При этом в местных Telegram-каналх продолжают сообщать о взрывах и публиковать соответствующие видео.

Также в российском Минобороны заявили, что вечером сбили над Белгородской областью семь украинских беспилотных летательных аппаратов.

Взрывы в Курске: последние новости

Напомним, 24 сентября, в день Курска, сообщалось о "прилетах" в здание Федеральной службы безопасности и нефтеперерабатывающий завод. Позже россияне начали писать об ударе по аэродрому "Халино".

Утром местные власти снова заявили об атаке дронов, сообщалось о повреждении частных домов и крыши административного здания.

Источники LIGA.net в украинской разведке заявили, что под ударом оказалось здание МВД.

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