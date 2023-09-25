Власти утверждают, что все беспилотники сбиты, и никто не пострадал.

В Курске вторые сутки подряд звучат взрывы. Власти сообщают о налете беспилотников и работе ПВО.

"В Центральном округе Курска из-за атаки украинских БПЛА есть повреждения нескольких частных домовладений и крыши административного здания, выбиты стекла в многоквартирном доме. Сработало ПВО. Пострадавших нет", – утверждает местный губернатор Роман Старовойт.

По его словам, ещё один беспилотник упал в пригороде. Там взрывом выбило стекла в частном доме.

Тем временем местные паблики публикуют видео с дымом на горизонте и звуками взрывов.

Взрывы в Курске

Как писал УНИАН, накануне вечером россияне заявили об уничтожении беспилотника над Курской областью. Утверждалось, что БПЛА самолетного типа был сбит "дежурными средствами ПВО".

При этом российский военный блогер, близкий к ВКС России, в своем паблике выразил соболезнования в связи с произошедшим на аэродроме "Халино" в Курской области. Официальные власти ни о каких жертвах не сообщали.

А перед этим – еще днем – бавовна накрыла здание ФСБ, а затем и местный нефтеперерабатывающий завод. После этого местный гауляйтер решил отменить салют, который планировался по случаю дня города.

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