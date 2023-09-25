Вчера в Курске беспилотников попал прямо в здание другого силового ведомства - ФСБ.

Утром 25 сентября в российском Курске раздались взрывы, сообщалось, что центр города атаковали дроны, повреждено админздание.

В то же время источники LIGA.net в Главном управлении разведки сообщили, что это - последствия прямого попадания украинского беспилотника в здание Министерства внутренних дел.

В Курске вторые сутки подряд раздаются взрывы

Вчера в Курске беспилотники громко поздравили Курск с днем города - сначала произошло прямое попадание в здание Федеральной службы безопасности, потом под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод.

Видео дня

Накануне вечером россияне заявили об уничтожении беспилотника над Курской областью. Утверждалось, что БПЛА самолетного типа был сбит "дежурными средствами ПВО".

Сегодня утром Курск снова атаковали беспилотники, местные паблики публиковали видео с дымом на горизонте и звуками взрывов. Местные власти сообщили о повреждении админздания.

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