Путину уже нарисовали нереальные показатели явки. Впереди - не менее фантастические результаты самого голосования.

В России завершилось трехдневное голосование на "выборах президента", в которых не участвовал ни один оппозиционный кандидат. Российский Центризбирком отчитался о рекордной явке.

Голосование проходило в течение трех дней – с 15 по 17 марта. Помимо обычного голосования на избирательных участках россияне могли проголосовать через портал электронных госуслуг, что российскими оппозиционерами почти единогласное считается одним из основных инструментов для фальсификации итоговых результатов.

Кроме того, голосование проходило на оккупированных территориях Украины – в Крыму и на тех территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, которые в настоящее время контролирует российская армия.

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Помимо Владимира Путина свои кандидатуры выдвинули еще три человека – Владислав Даванков (депутат Госдумы, псевдо-оппозиционер, который в Думе голосует за законы власти), Леонид Слуцкий (депутат Госдумы, глава союзной Путину партии ЛДПР) и Николай Харитонов (депутат Госдумы от КПРФ, тоже довольно лояльной к Кремлю).

Все три альтернативных кандидата в целом поддерживают текущий курс Кремля и никогда открыто не критикуют Путина. Тех кандидатов, которые выступали за прекращение войны в Украине, к выборам не допустили.

По данным российского Центризбиркома, явка избирателей по состоянию на момент закрытия участков составила 73,3%. Это самый высокий показатель за все время с момента распада СССР. Для сравнения в 2018 году явка составила 67,5%, в 2012-м – 65,3%.

На оккупированных территориях Украины россияне решили закрыть участки пораньше – в 15 часов – в целях безопасности. Но все равно отчитались об умопомрачительной явке – 88% в Донецкой области, 87% в Луганской, 83,8% в Херсонской, 85% в Запорожской.

Традиционно полный отрыв от реальности продемонстрировала Чечня. Там местный избирком насчитал явку на уровне 96%.

По регионам самой России цифри тоже очень высокие, хотя и не настолько. Как сообщает ТАСС, в Белгородской области - 83,77% (по состоянию на 18 часов), в Брянской области 83,46% (тоже на 18 часов), в Курской — 72,58%. В Москве - всего 66%

Голосование отличалось значительным количеством инцидентов с демонстративной порчей бюллетеней и поджогами избирательных участков. По данным оппозиционного проекта "ОВД-Инфо", силовики задержали как минимум 75 человек в 17 городах. Некоторых – за слова, сказанные на участках.

Выборы президента РФ: последние новости

Как писал УНИАН, россияне жалуются на большое количество мертвых людей в списках избирателей. Родственники обнаруживают в списках людей, которые умерли несколько лет назад.

Между тем экс-президент РФ Дмитрий Медведев пригрозил статьей о госизмене тем россиянам, кто портит бюллетени на выборах Путина. Он назвал этих людей "негодяями" и "предателями", а также пригрозил им самой суровой расправой.

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