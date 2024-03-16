Он назвал этих людей "негодяями" и "предателями", а также пригрозил им самой суровой расправой.

Экс-президент России Дмитрий Медведев, известный своими нелепыми высказываниями, пригрозил статьей о госизмене тем, кто портит бюллетени на так называемых выборах в РФ, которые проходят сейчас.

Он назвал этих людей "негодяями" и "предателями", а также пригрозил им самой суровой расправой.

"Все негодяи, которые совершают преступления на избирательных участках или рядом с ними (поджоги, вандализм и пр.), должны помнить, что они могут быть привлечены к ответственности отнюдь не по ст. 141 УК РФ "Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий". Они – предатели, и их деяния могут быть квалифицированы гораздо строже: по ст. 275 УК РФ – государственная измена в форме оказания иностранному государству какой-либо помощи в период войны. Если их действия образуют составы иных преступлений, предусмотренных гл. 29 УК РФ (преступления против основ конституционного строя и безопасности государства), – то и по другим статьям уголовного закона", - написал он.

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Медведев отметил, что "это не детская игра в спички или невинная шалость с зелёнкой".

"Это прямое содействие тем выродкам, которые сегодня обстреливают наши города. Криминальные активисты на избирательных участках должны осознавать, что за свой поступок могут загреметь лет на двадцать особого режима" - заявил Медведев.

Выборы в России - детали

В России проходят так называемые президентские выборы, при этом некоторые граждане выражают отношение к происходящему крайне активным способом. Так, по всей территории РФ сообщается о случаях порчи бюллетеней и поджогах кабинок и избирательных участков.

Так, сообщается о нескольких случаях порчи бюллетеней, когда люди выливали в урны зеленку или чернила. Так, в Симферополе девушка залила урну с избирательными бюллетенями зеленкой. Она пронесла зелёнку в пакете из-под сока. Свои действия она снимала на телефон. При этом сотрудник полиции не стал ей мешать, а спокойно наблюдал, пока она дольёт зелёнку до конца, и лишь потом увёл ее.

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