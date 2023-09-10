Трухин был арестован контрразведывательной службой ФСБ после попытки побега из России через Беларусь.

Один из ведущих российских медицинских работников, который знал все "секреты здоровья" президента РФ Владимира Путина, был арестован спецслужбами страны-агрессора после того, как его задержали "при попытке к бегству".

Как сообщает The Sun, 59-летний Виктор Трухин последние 11 лет занимал должность директора Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток. Он исчез шесть дней назад после того, как его уволили с руководящего поста в ведущем государственном институте на фоне обвинений в мошенничестве.

Как говорится в материале, он полностью осведомлен о последних российских исследованиях и разработках в области вакцин, сывороток и бактериальных препаратов. Сообщается, что Трухин был арестован контрразведывательной службой ФСБ Путина после попытки побега за границу через Беларусь.

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Институт, который возглавляет Трухин, входит в состав ФМБА — российского государственного органа, призванного обеспечивать радиационную, химическую и биологическую безопасность страны, а также возглавлять охрану здоровья.

ФМБА сообщило, что после проверки по фактам коррупции российским правоохранительным органам было передано досье о его причастности к мошенничеству.

Уголовное дело против него возбудили, когда стало ясно, что Трухин намерен покинуть РФ и может рассказать много интересного о российских вакцинах и сыворотках. У Трухина был никарагуанский паспорт.

Как говорится в материале, дело, возбужденное против него, связано с предполагаемым платежом в размере 4,75 миллиона фунтов стерлингов южноамериканскому институту биотехнологии.

РосСМИ сообщают, что он содержится в СИЗО по менее строгому обвинению в хищении около 5000 фунтов стерлингов.

Его институт находится на переднем крае разработки лекарств для борьбы с коронавирусом, гепатитом и заболеваниями, передающимися половым путем, а также играет ведущую роль в экспорте российских вакцин и имеет секретные контракты.

Крупнейшим клиентом была компания, принадлежащая близкому другу Путина Сергею Чемезову, бывшему коллеге по КГБ, который является миллиардером и главой Ростеха, государственного высокотехнологичного оборонного конгломерата.

Дочь Трухина видела его в Москве 3 сентября, сообщают СМИ. Он написал прощальное письмо коллективу своего института, сообщив о своем уходе и сказав: "Это решение, к сожалению, было не моим".

Его приложения WhatsApp и Telegram были ненадолго открыты 5 сентября, но он не вышел на связь.

Засекреченные заболевания агрессора

В апреле 2022 года журналисты узнали о жестоких попытках омоложения Путина. Сообщалось, что Путин начал проявлять интерес к нетрадиционной медицине.

Также сообщалось о том, что Путина теперь сопровождает огромная бригада врачей, в том числе хирург-специалист по раку щитовидной железы.

В январе 2023 года стало известно о том, что Путину "нехорошо", но его лечат врачи из Израиля

В мае 2023 года аналитик раскрыл подробности состояния Путина.

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