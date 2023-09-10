Один из ведущих российских медицинских работников, который знал все "секреты здоровья" президента РФ Владимира Путина, был арестован спецслужбами страны-агрессора после того, как его задержали "при попытке к бегству".
Как сообщает The Sun, 59-летний Виктор Трухин последние 11 лет занимал должность директора Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток. Он исчез шесть дней назад после того, как его уволили с руководящего поста в ведущем государственном институте на фоне обвинений в мошенничестве.
Как говорится в материале, он полностью осведомлен о последних российских исследованиях и разработках в области вакцин, сывороток и бактериальных препаратов. Сообщается, что Трухин был арестован контрразведывательной службой ФСБ Путина после попытки побега за границу через Беларусь.
Институт, который возглавляет Трухин, входит в состав ФМБА — российского государственного органа, призванного обеспечивать радиационную, химическую и биологическую безопасность страны, а также возглавлять охрану здоровья.
ФМБА сообщило, что после проверки по фактам коррупции российским правоохранительным органам было передано досье о его причастности к мошенничеству.
Уголовное дело против него возбудили, когда стало ясно, что Трухин намерен покинуть РФ и может рассказать много интересного о российских вакцинах и сыворотках. У Трухина был никарагуанский паспорт.
Как говорится в материале, дело, возбужденное против него, связано с предполагаемым платежом в размере 4,75 миллиона фунтов стерлингов южноамериканскому институту биотехнологии.
РосСМИ сообщают, что он содержится в СИЗО по менее строгому обвинению в хищении около 5000 фунтов стерлингов.
Его институт находится на переднем крае разработки лекарств для борьбы с коронавирусом, гепатитом и заболеваниями, передающимися половым путем, а также играет ведущую роль в экспорте российских вакцин и имеет секретные контракты.
Крупнейшим клиентом была компания, принадлежащая близкому другу Путина Сергею Чемезову, бывшему коллеге по КГБ, который является миллиардером и главой Ростеха, государственного высокотехнологичного оборонного конгломерата.
Дочь Трухина видела его в Москве 3 сентября, сообщают СМИ. Он написал прощальное письмо коллективу своего института, сообщив о своем уходе и сказав: "Это решение, к сожалению, было не моим".
Его приложения WhatsApp и Telegram были ненадолго открыты 5 сентября, но он не вышел на связь.
Засекреченные заболевания агрессора
В апреле 2022 года журналисты узнали о жестоких попытках омоложения Путина. Сообщалось, что Путин начал проявлять интерес к нетрадиционной медицине.
Также сообщалось о том, что Путина теперь сопровождает огромная бригада врачей, в том числе хирург-специалист по раку щитовидной железы.
В январе 2023 года стало известно о том, что Путину "нехорошо", но его лечат врачи из Израиля
В мае 2023 года аналитик раскрыл подробности состояния Путина.