В один из шелтеров Санкт-Петербурга пришел чиновник из администрации Фрунзенского района города.

В российском Санкт-Петербурге чиновники предлагали бездомным подписать контракт на службу в армии РФ.

Об этом сообщает "Ротонда" со ссылкой на источник в НКО "Ночлежка", помогающей бездомным людям в Санкт-Петербурге и Москве.

По информации издания, в один из шелтеров "Ночлежки" пришел чиновник из администрации Фрунзенского района города. Он предложил сотрудникам НКО разложить в шелтере листовки о том, что власти Петербурга ищут людей на службу по контракту.

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"Дежурный раскладывать листовки не разрешил, отправил к руководству. Но к руководству никто не пришел", - сообщил представитель фонда.

В администрации Фрунзенского района эту информацию подтвердили. Там пояснили, что это делается с целью информирования о службе по контракту всех, кого возможно.

На листовках указано, что пройти службу по контракту могут мужчины в возрасте 19–59 лет с образованием не ниже среднего.

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