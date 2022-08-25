Президень России Владимир Путин увеличил штатную численность военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации.
Об этом сообщают российские средства массовой информации.
Она будет увеличена с 1,9 миллиона до 2,04 миллионов человек с 2023 года.
"Установить штатную численность Вооруженных сил Российской Федерации в количестве 2 039 758 единиц, в том числе 1 150 628 военнослужащих", - говорится в сообщении.
Согласно опубликованному в сети документу, указ подписан российским президентом сегодня, 25 августа. Он вступит в силу с 1 января 2023 года.
Как сообщал УНИАН, ранее в Стратегическом командовании Вооруженных сил Украины заявили, что в Генеральном штабе Вооруженных сил Российской Федерации настаивают на всеобщей мобилизации, так как российская армия несет огромные потери на войне в Украине.
В то же время заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь считает, что во время военных учений в России планируют провести скрытую мобилизацию.
Тем временем представители Федеральной службы безопасности РФ проводят уже вторую волну мобилизации на оккупированных территориях Луганской области.