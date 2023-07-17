Чиновник хочет вместо него поставить современный фонтан.

Пока россияне на оккупированных территориях возвращают памятники советскому вождю Владимиру Ленину, а российский диктатор Владимир Путин продолжает приписывать ему "выдумывание Украины", региональные чиновники РФ робко заговаривают о том, чтобы от монументов в его честь избавиться.

17 июля псковский губернатор Михаил Ведерников предложил хотя бы убрать памятник Ленину с центральной площади Пскова, чтобы поставить на его место что-то более привлекательное.

"Если честно, я бы убрал Ленина и сделал бы для этого отдельный парк. А на площадь просится красивый и современный фонтан. Но пока, как я понимаю, жители за Ленина", — написал Ведерников во "ВКонтакте".

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Россияне возвращают памятники Ленину на оккупированных территориях - известные факты

В апреле россияне установили оккупированном Геническе памятник Ленину, который был демонтирован в январе 2015 года.

В июне 2022 года оккупанты решили установить памятник Ленину во временно оккупированном поселке городского типа Новопсков Старобельского района Луганской области.

В мае 2023 года враг восстановил памятник Ленину в оккупированном поселке Тавричанка Каховского района (Херсонская область)

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