Указанный памятник был демонтирован в январе 2015 года.

Прокуратура открыла производство по факту установки памятника Ленину и распространения коммунистической символики на Херсонщине.

Об этом сообщает пресс-служба офиса генерального прокурора.

"По данным следствия, войска оккупантов продолжают устанавливать на административных зданиях флаги РФ и СССР. А на центральную площадь оккупированного города Геническ перед местной государственной администрацией вернули памятник Ленину, который был демонтирован в январе 2015 года", - говорится в сообщении.

Кроме того, двое жителей Херсона подняли на флагшток флаг красного цвета с коммунистической символикой у мемориала "Вечного огня".

Отмечается, что прокуроры осуществляют процессуальное руководство в уголовных производствах, начатых по фактам изготовление, распространение, а также публичное использование символики коммунистического, национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов (ч. 1 ст. 436-1 УК Украины).

Напомним, по данным военных РФ готовит на Херсонщине массовые провокации и планирует обвинить в них Украину.

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