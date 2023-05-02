Враг продолжает возвращать на временно оккупированные территории свой "пантеон героев".

Оккупанты продолжают возвращать на временно оккупированные территории Украины свой пантеон советских "героев" и "стирают" с городов памятники реальных деятелей, которые отличились в Украине заслугами. Таких, как Куинджи.

Так, в поселке Тавричанка Каховского района (Херсонская область) враг восстановил памятник Ленину. Соответствующие фото показал телеграм-канала NEXTA Live.

Ранее памятник советского "идола" украинские власти демонтировали в 2015 году в рамках реформы по декоммунизации.

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При этом росСМИ сообщили, что "Ленина" собираются торжественно открыть к 9 мая. К этому дню местная "власть" собирается сделать к памятнику дорожку и дизайнерскую клумбу.

Одесса избавилась от мемориальной доски Суворову

Тем временем Украина старается максимально "очистить" подконтрольные территории от малейшего упоминания об российских палачах, которые стали историческим "ярмом" для нашего народа.

Так, 27 марта власти Одессы демонтировали мемориальную доску Александру Суворову - российскому полководцу, который причастен к подавлению "Коліївщини" в Украине.

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