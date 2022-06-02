Во временно оккупированном поселке городского типа Новопсков Старобельского района Луганской области российские захватчики решили установить памятник Ленину.
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай на своей странице в Facebook.
"Оккупированный рашистами Новопсков. Нашли "покойника". Везут устанавливать. Главное - это же символы. Назад в прошлое", - отметил он.
В то же время Гайдай добавил, что памятник повалить можно еще раз.
"И, наверное, после победы, вместо кладбищ поверженных Лениных - мы их разобьем, чтобы шансов на возвращение на постаменты точно не было", - написал он.
Как сообщал УНИАН, 20 апреля прокуратура Украины открыла производство по факту установки в оккупированном Геническе на Херсонщине памятника Ленину и распространения коммунистической символики. Тот памятник был демонтирован в январе 2015 года.
Уголовное производство начато по факту распространения и публичного использования символики коммунистического, национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов (часть 1 статьи 436-1 Уголовного Кодекса Украины).
Ранее сообщалось, что под Мариуполем российские оккупанты снесли памятник гетману Сагайдачному.