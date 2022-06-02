После победы глава областной администрации предлагает уничтожить все памятники "покойнику".

Во временно оккупированном поселке городского типа Новопсков Старобельского района Луганской области российские захватчики решили установить памятник Ленину.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай на своей странице в Facebook.

"Оккупированный рашистами Новопсков. Нашли "покойника". Везут устанавливать. Главное - это же символы. Назад в прошлое", - отметил он.

В то же время Гайдай добавил, что памятник повалить можно еще раз.

"И, наверное, после победы, вместо кладбищ поверженных Лениных - мы их разобьем, чтобы шансов на возвращение на постаменты точно не было", - написал он.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля прокуратура Украины открыла производство по факту установки в оккупированном Геническе на Херсонщине памятника Ленину и распространения коммунистической символики. Тот памятник был демонтирован в январе 2015 года.

Уголовное производство начато по факту распространения и публичного использования символики коммунистического, национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов (часть 1 статьи 436-1 Уголовного Кодекса Украины).

Ранее сообщалось, что под Мариуполем российские оккупанты снесли памятник гетману Сагайдачному.

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