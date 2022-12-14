Отмечается, что подобные заявления официального представителя России выдают истинные цели полномасштабного вторжения в Украину.

В Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) отреагировали на наглое заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, который заговорил о "референдумах" в Одессе и Чернигове.

Как отметили в Telegram-канале Центра противодействия коррупции, подобные заявления официального представителя России выдают истинные цели полномасштабного вторжения в Украину, что прячутся под лозунгами о "денацификации" и "демилитаризации".

В СНБО подчеркнули, что эти фантазии Кремля свидетельствуют о том, что захват Чернигова и Одессы пока не является приоритетом "спецоперации" РФ. Из-за неспособности взять под контроль захваченные территории Москва вынуждена изменить риторику в сторону озвучивания намерений хотя бы сдержать ситуацию на Донбассе.

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"При этом российские оккупационные войска не прекратят попыток наступления в Донецкой области на Бахмутском и Авдеевском направлениях, но из-за достойного ответа украинских защитников успеха не достигнут", – отмечается в сообщении СНБО.

Война в Украине: посягательство РФ на Одессе и Чернигов

Главарь "ДНР" Пушилин в интервью российским пропагандистам заявил, что "Одесса и Чернигов должны быть освобождены" российскими оккупантами.

В свою очередь Песков отреагировал на это предложение, отметив, что "все зависит от выбора граждан, от решения людей. Первоочередной задачей является защита людей в "ЛНР" и "ДНР". Мы видим непростую ситуацию в Донецке и на этом прежде всего, конечно, концентрируются военные, специальная военная операция продолжается".

По мнению аналитиков, несмотря на провалы РФ в Украине Путин, вероятно, не отказался от своих максималистских целей в Украине. Речь идет не только об аннексии новых территорий, но и изменении режима и ликвидации способности Украины противостоять будущим атакам или давлению России.

Как считают в британской разведке, цели, какие Россия преследует в войне против Украины, не изменились. Россия, вероятно, по-прежнему стремится распространить контроль на всю Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области, хотя достичь этого вряд ли сможет.

Прогнозируют, что боевые действия в Украине активизируются зимой, а массированные обстрелы критической инфраструктуры Украины будут продолжаться.

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