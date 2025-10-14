Артистка также рассказала, как совмещает материнство и карьеру.

Известная украинская певица Ирина Федишин заговорила о планах в третий раз стать мамой.

Не секрет, что в прошлом году звезда презентовала клип, где показалась с округлым животиком. После этого начали распространяться слухи, что Ирина в положении. Однако позже она опровергла эту информацию и подчеркнула, что это был лишь замысел режиссера, который артистка не против реализовать по-настоящему.

"Это была визуализация, мечта, желание. Таким был режиссерский замысел. Но все в жизни возможно. Я не отрицаю того. И если будут еще дети, то я только за", - отметила Федишин в комментарии для проекта "Тур зірками".

Кстати, у исполнительницы вместе с мужем Виталием уже есть двое сыновей - Юрий и Олег. Звездная мама отметила, что пытается совмещать материнство и карьеру, поэтому часто берет детей с собой на гастроли.

"Дети едут со мной на гастроли и привлекаются к процессам. Они постоянно рядом со мной, и это очень круто. Моему старшему сыну 14 лет, и если и есть какой-то переходный возраст, то у него нет времени бегать где-то с ребятами и где-то гулять во дворах. Потому что он очень круто разбирается в технике и я подшучиваю, что он - мой технический директор. Он на концертах делает столько работы, что мой муж столько не сделает", - добавила Ирина.

