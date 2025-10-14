Эпицентр землетрясения находился в Черном море.

Возле крымского побережья произошло землетрясение. Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

По данным специалистов, эпицентр землетрясения находился в Черном море в 4 километрах от берега. Землетрясение произошло на глубине 14 км.

Его магнитуда составила 3,3. По классификации оно относится к неощутимым.

Землетрясение в Крыму может разрушить Керченский мост - подробности

Ранее ведущий научный сотрудник Института геофизики им. С. И. Субботина НАН Украины, доктор физико-математических наук Дмитрий Гринь заявил, что мощное землетрясение может разрушить Крымский мост.

По словам эксперта, в Черноморском регионе сильные землетрясения случаются примерно раз в столетие. В то же время сейчас продолжаются процессы, которые постепенно создают условия для серьезных мощных колебаний.

"Особенность юга такова, что волна может и не уйти далеко, особенно, если землетрясение будет в море. Однако один объект оно точно разрушит - Крымский мост", - пояснил эксперт.

Однако, по его словам, невозможно спрогнозировать ,когда именно такое землетрясение произойдет. Это может произойти завтра, через год или даже через десятилетия.

