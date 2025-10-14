Все российские военные объекты будут уничтожены в первые часы, подчеркнул Ходжес.

Если Россия решится напасть на страну НАТО, то ее военные объекты в Калининграде и Севастополе будут уничтожены в первые же часы. Об этом заявил бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес в интервью проекту "Вот так".

Он отметил, что столкновение России с НАТО не было бы похожим на войну в Украине.

"Если бы Россия в 2025 году напала на Польшу так же, как она напала на Украину, ее бы уничтожили силы ВВС НАТО и сухопутные войска Альянса. Можно быть уверенным: Калининград был бы уничтожен в первые же часы. В первые часы - Калининграда нет; все российские объекты уничтожены. Любые российские военные объекты в Севастополе также. Поэтому прямые сравнения здесь неуместны", - заявил Ходжес.

Видео дня

Он также отметил, что в 2014 году, когда началась война, Европа, США и Канада в целом поддерживали Украину, но многие страны все еще были слишком зависимы от России в поставках нефти и газа.

"Люди говорили: "Да не драматизируйте, Россия - важная страна, у нее есть ядерное оружие". И мы тогда, еще в 2014 году, не смогли четко дать понять, что российская агрессия не останется безнаказанной. Даже Минские соглашения оказались фарсом. Никакие санкции не изменили поведение России - у нее не было уважения к этим мерам", - отметил Ходжес.

Он также подчеркнул: если бы сстраны НАТО были лучше подготовлены и сразу после начала полномасштабного вторжения четко предупредили Россию, что дадут Украине все необходимое, чтобы восстановить ее суверенитет, "если бы это было нашей четкой целью, ситуация была бы совсем другой, и Украина оказалась бы в другом положении".

"Вместо этого мы упустили годы на разговоры в духе: "А если Россия применит ядерное оружие? Возможно, надо вести переговоры? Мы должны договариваться о выходе России с украинской территории", - подчеркнул Ходжес.

Россия и НАТО - новости

Ранее генсек НАТО Марк Рютте подчеркнул, что вероятная война между Российской Федерацией и НАТО отличалась бы от войны, которая сейчас идет между Россией и Украиной.

По мнению аналитиков ISW, РФ запустила "фазу ноль" подготовки к войне с НАТО. Они отметили, что обнаружение так называемых "зеленых человечков" на границе с Эстонией указывает на формирование информационно-психологического плацдарма перед возможным будущим военным конфликтом.

