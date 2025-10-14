Готовы ли вы к новому вызову от УНИАН?

Словесные головоломки стали одними из самых популярных умственных задачек в Интернете на сегодняшний день. Они не только интересны, но и полезны для мозга, ведь помогают улучшить концентрацию внимания и навыки распознавания закономерностей.

Обычно такая головоломка состоит из набора букв, расположенных в случайном порядке на картинке. Задача читателя заключается в том, чтобы найти заданное слово, соединяя буквы в осмысленную комбинацию. УНИАН подготовил для вас именно такой вызов.

Итак, ниже вы увидите коллаж, где среди десятков хаотично расположенных букв мы спрятали слово "браслет". Вам нужно его найти.

Но не все так просто. Мы установили ограничение во времени. Ответ необходимо предоставить в течение 12 секунд. Готовы проверить свои способности?

Прежде чем вы начнете искать, дадим вам небольшую подсказку. В этой конкретной головоломке слово может быть спрятано по горизонтали или по вертикали, но не по диагонали.

Готовы? Время пошло! Для удобства можете установить таймер.

Что ж, 12 секунд на поиск слова "браслет" исчерпаны. Удалось ли вам найти его за отведенное время? Если ответ утвердительный, вы очень внимательный человек. Вероятно, от вас трудно что-то скрыть.

А тем, кто не уложился во время, советуем вернуться к изображению и поискать еще. Помните, что лучше прийти к цели позже, чем сдаться на пути к ней.

Ответ на головоломку:

