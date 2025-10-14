Ученые говорят, что в последнее время активность Солнца увеличилась.

На Солнце произошли сразу две вспышки, которые могут вызвать новую магнитную бурю на Земле уже в ближайшие дни. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

По прогнозам, 14 октября есть вероятность слабой магнитной бури.

Как сообщается, потоки высокоскоростного солнечного ветра из корональной дыры повлияли на геомагнитное поле на выходных. Они вызвалли периоды активности и магнитной бури уровня G1. Это воздействие, по прогнозам, сохраняется и в течение 13-14 октября, после чего скорость солнечного ветра начнет снижаться.

Видео дня

По данным ученых, активность Солнца усилилась за последние дни. В частности, 12 октября произошел выброс корональной массы, который может достичь Земли уже 15-16 октября. Это вызовет нову магнитную бурю.

А вчера, 13 октября, на Солнце зафиксированы сразу две вспышки класса M. Учёные ожидают дополнительные данные, чтобы определить, был ли выброс корональной массы.

Чтобы минимизировать влияние магнитгых бурь на организм, обычно рекомендуют больше отдыхать. Полезно прогуливаться перед сном и отказаться от тяжелой пищи, алкоголя и кофе. Важно больше времени проводить на свежем воздухе и не подвергаться стрессу.

Вас также могут заинтересовать новости: