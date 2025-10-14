Перед покупкой нового телефона стоит изучить этот перечень.

Люди, которые хотят сменить свои б\у смартфоны на новенькие модели, должны подойти к выбору ответственно. Не важно, на какой операционной системе будет работать телефон - iOS или Android, главное - не купить заведомо проигрышный вариант. Узнайте, какие смартфоны чаще всего ломаются и вообще не заслуживают своих денег.

Самый худший телефон в мире - список неудачных моделей

Эксперты издания Slashgear считают, что за годы своей работы ознакомились с разными моделями смартфонов, провели сравнение телефонов и на основании собственных знаний могли составить такой список. Важно учитывать, что мнение авторов субъективно, однако, имеет право на жизнь.

Samsung Galaxy Note 7

Samsung, как правило, производит качественные продукты - пишут эксперты Slashgear. Компания постоянно повышает планку качества и инноваций для устройств на базе ОС Android, а линейка Galaxy является флагманской моделью. Серия Galaxy Note вышла в то время, когда экраны постепенно увеличивались по сравнению со стандартным размером, установленным первым iPhone, около 3,5 дюймов. Необычно большой размер устройства привлек внимание потребителей и вписался в новую категорию крупных мобильных устройств, получивших название фаблет (совместное название телефонов и планшетов).

Samsung Galaxy Note 7 был одним из самых продаваемых продуктов до 2016 года, но потом начались проблемы. Выяснилось, что в смартфонах этой модели часто загораются батареи - компания начала расследование. Обнаружив, что это не единичный случай, а закономерность, телефон был снят с производства, и до сих пор остается заметным пятном на, в целом, безупречной репутации Samsung.

Samsung Galaxy Fold

Второй номер в списке не самых лучших смартфонов - снова устройство компании Samsung, Galaxy Fold осуществил, казалось бы, невозможное - сложил экран пополам. Новая технология позволила изобрести гибкий дисплей, но оказалось, что они не могут пережить даже банальный обзор. Когда первые обозреватели и представители прессы начали снимать то, что выглядело как защитная плёнка, типичная для новых устройств, обнаружили, что они отрывают верхний слой экрана. Другие пользователи обнаружили странные вздутия вдоль шва и толстые черные линии.

Появление моделей, представленных для пресс-обзоров, в столь хрупком состоянии до официальной даты запуска не сулило Samsung ничего хорошего. Несмотря на усилия бренда, первоначальное (до запуска) освещение в прессе оказалось в основном негативным из-за нескольких шокирующих недостатков самого ключевого компонента устройства. По мнению экспертов Slashgear, Samsung Galaxy Fold был выпущен в спешке и стал полным провалом. Тем не менее, компания сделала свои выводы и в будущем представила несколько более удачных моделей Samsung Galaxy Fold.

HTC Dream

Далее авторы статьи продолжают рассуждение о том, какие телефоны самые плохие, называя следующим в списке первый HTC. Этот смартфон стал первой моделью телефона, которая работала на базе ОС Android. Когда стало ясно, что мобильные приложения "захватывают" рынок, и необходимо адаптировать сайты под телефон, HTC решили не отставать от коллег и попытались сделать приложение для Facebook.

Однако владельцы социальной сети в 2013-м году решили, что одной иконки недостаточно - сам интерфейс телефона должен быть подстроен под Facebook. Так появился HTC First, который получил прозвище "Facebook-телефон". Он был тесно связан с Facebook Home - оболочкой, заменяющей стандартный домашний экран. Тем не менее, смартфон провалился на рынке, не выдержав конкуренции - более мощные смартфоны заняли лидерские позиции, HTC далеко позади.

HTC EVO 3D

Выпущенный в то время, когда HTC была лидером на рынке смартфонов, EVO казался передовым, инновационным и потенциально очень увлекательным. Модель была оснащена двумя объективами, разделёнными таким образом, что они могли снимать изображения и переносить их на единый носитель, который можно было просматривать в 3D благодаря специальной технологии отображения EVO 3D.

К сожалению, было мало приложений, которые могли бы по-настоящему использовать возможности 3D-дисплея, да и само 3D-изображение, отображаемое устройством, было некачественным. После этого HTC больше не выпускала 3D-смартфоны. Но они стали одним из крупнейших игроков на рынке гарнитур виртуальной реальности.

RED Hydrogen One

Смартфон RED Hydrogen One - это телефон, который был создан, чтобы удовлетворить несуществующий спрос, используя неработающие технологии. Компания RED зарекомендовала себя как ведущий производитель цифровых камер, поэтому знающие люди возлагали большие надежды на её первый выход на рынок мобильных телефонов. Вместо того, чтобы развивать свою блестящую репутацию в области камер, RED представила телефон со странным голографическим 3D-дисплеем.

Более того, технология "4V", как её называли, работала лишь с несколькими приложениями, разработанными специально для этого телефона. Он также был очень тяжелым, с боковыми кнопками, которые можно было нажать случайно, но даже не это стало настоящим кошмаром. Такое устройство стоило около 1600 долларов, а это очень высокая цена для откровенно плохого девайса, который никому не нужен. В конечном итоге RED вернулись к производству камер, а телефоны оставили в покое.

V Mobile N8-N

Большинство людей не знают название V-Mobile, и на то есть веская причина. Однако в 2019 году компания продавала смартфоны. Производила ли она их или нет - никто не знает. Модель N8-N была доступна, ее можно было купить на Amazon. Сложно найти где-либо точные характеристики смартфона, но отзывы пользователей говорят сами за себя. Во-первых, пишут Slashgear, он получил всего 2,9 из 5 звёзд, причём оценок "1 звезда" больше, чем "5". Фактически, почти половина оценок - это всего одна звезда. Отзывы также, в основном, негативные - один пользователь даже написал: "Это просто хлам, он проработал месяц и полностью выключился". В сети можно найти обзоры, где видно, что телефон не может проработать дольше пяти минут после включения - только за один этот факт можно назвать устройство худшим смартфоном в мире.

Amazon Fire Phone

Смартфон данной модели стал дебютом компании Amazon на рынке мобильных гаджетов и, увы, закончился неудачно. После реализации линейки ридеров и планшетов Безос решил выйти на рынок смартфонов. В 2014-м году компания презентовала Amazon Fire Phone с операционной системой Fire, похожей на Android.

Такой смартфон стоил 199 долларов с контрактом или 649 долларов без контракта, как и другие телефоны того времени. Нюанс в том, что такая цена должна была быть оправдана, ведь это модель, рассчитанная на платежеспособного покупателя. Тем не менее, смартфон разочаровал - Amazon Fire Phone не был интегрирован с сервисами Google, что вынуждало пользователей обращаться к Amazon Appstore. В нем было гораздо меньше приложений, чем у конкурентов, что в итоге и стало причиной провала, по мнению экспертов Slashgear.

iPhone 6

Сравнение телефонов авторами статьи Slashgear доказывает, что продукция компании Apple тоже имеет свои недостатки. Они начали проявляться в модели iPhone 6, когда оказалось, что телефон гнется при средней и умеренной нагрузке. Это не обязательно приводило к поломкам, но становилось причиной появления изгиба в центре корпуса, в районе кнопок регулировки громкости. Более того, пользователи сообщали о проблемах с сенсорным экраном на iPhone 6. Оказалось, что в Apple знали о таких "нюансах" своего устройства - в компании считали, что это решается только полной заменой неисправного модуля. С тех пор подобных неприятных сюрпризов не было ни в одной другой модели iPhone.

BlackBerry Storm

Канадская компания, которая до 2013-го года называлась Research In Motion, выпустила свой первый продукт под названием BlackBerry еще в 1997-м году. Это был пейджер с большим экраном, который с годами трансформировался в современный смартфон, который поддерживал SMS, электронную почту и другие сервисы. В 2009-м году устройства от Research In Motion были вторыми в мире смартфонами по популярности. В 2013-м году телефоны на базе BlackBerry 10 даже были одобрены Минобороны США и разрешены для корпоративного использования сотрудниками. Тем не менее, через три года, в конце 2016-го, Research In Motion объявили, что они меняют название на BlackBerry и больше смартфоны производить не будут, а сосредоточатся на разработке программного обеспечения.

Kyocera Echo

Авторы Slashgear напоминают, что компания Kyocera никогда не была крупнейшим игроком на международном рынке мобильных телефонов, но производит их уже более двух десятилетий. Многие из её телефонов на протяжении долгих лет делали ставку на уникальность или нишевость, чтобы выделиться на фоне конкурентов. Одной из таких попыток предложить новое устройство, вписывающееся в свою категорию, стал Echo, смартфон с двумя экранами, выпущенный в 2011 году.

Первые впечатления SlashGear от Kyocera Echo были неоднозначными. Система с двумя экранами была новинкой, но программное обеспечение оставляло желать лучшего. Технология аккумуляторов не поспевала за двумя экранами, и никому не нужна была толстая линия посередине изображения, если приложение могло использовать всё пространство экрана. Такое решение оказалось неуместным, поэтому телефон провалился в продажах.

