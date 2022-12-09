По мнению аналитиков, Кремль создает условия для длительной войны, направленной на искоренение украинского суверенитета. Еще одним подтверждением этому является ссылка Путина на российскую имперскую историю.

Президент РФ Владимир Путин, вероятно, не отказался от своих максималистских целей в Украине. В Москве создают условия для продолжительной войны, направленной на искоренение украинского суверенитета.

Как отмечают в американском Институте изучения войны (ISW) несмотря на то, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков впервые признал, что нынешняя территориальная цель РФ заключается в том, чтобы полностью захватить четыре частично оккупированные области Украины, Путин все еще хочет реализовать максималистские цели в войне против Украины.

Песков заявил, что одна из главных целей России заключалась не в аннексии новых территорий, которые сейчас не находятся под оккупацией Россией, поскольку "еще много работы" для полной оккупации Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Видео дня

"Песков также заявил, что Кремль, как и прежде, преследует свои цели "демилитаризации" и "денацификации" в Украине, которые подтверждают, что Россия по-прежнему добивается смены режима и ликвидации способности Украины противостоять будущим атакам или давления России", - подчеркнули эксперты.

Ссылка Путина на российскую имперскую историю 7 декабря и его недавние комментарии в отношении роли России как "единственной гарантии украинского суверенитета" являются дополнительными показателями того, что Кремль создает условия для затяжной войны, направленной на ликвидацию украинского суверенитета. Преднамеренная непоследовательная информационная политика Кремля является частью постоянной информационной операции оккупантов.

"...которая направлена на то, чтобы ввести Запад в заблуждение и подтолкнуть Киев к переговорам и предлагать превентивные уступки", – заявили исследователи.

Однако в Институте отметили, что кремлевские сообщения, ориентированные на Запад, продолжают злить провоенное сообщество блогеров РФ, которые все чаще обвиняют Кремль в уклонении от своих первоначальных военных целей в Украине. В связи с этим Путин, возможно, пытается взять под контроль общину военных блогеров, подрывая доверие к ней и поощряя к самоцензуре.

Война в Украине: прогнозы

Как писал УНИАН, председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что боевые действия в Украине могут активизироваться этой зимой, несмотря на недавнее снижение темпов боевых действий с осени, частично подтвердив оценки и прогнозы Института.

В Офисе президента прогнозируют, что власти Российской Федерации на зиму делают ставки на массированные обстрелы критической инфраструктуры Украины, поэтому они будут продолжаться.

Сейчас самая тяжелая ситуация на фронте на Донбассе. Аналитики Института изучения войны заявили, что оккупанты продвигаются к Бахмуту. При этом россияне идут в наступление в районе Авдеевка-Донецк, но находятся в обороне на линии Сватово-Кременная.

Вас также могут заинтересовать новости: