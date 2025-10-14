Запомните правильное название праздника, чтобы говорить грамотно.

Каждый год 31 октября в мире отмечают католический праздник, известный как Halloween. Наибольшую популярность он получил в англоязычных странах. Однако в последние годы украинцы также приобщаются к празднованию. Поскольку это слово англоязычного происхождения, не все люди понимают, как правильно пишется Хэллоуин на украинском.

О грамотном переводе слова эксклюзивно для УНИАН рассказала языковед Лариса Чемерис. Стоит его запомнить, чтобы говорить и писать без ошибок.

Как пишется слово Хэллоуин на украинском языке

Как объясняет эксперт, название праздника в нашем языке несколько раз менялось. Сначала слово "Хэллоуин" на украинском писали через букву "х" и с удвоением. Поэтому мы говорили на украинском "Хеллоуїн". Потом украинское правописание унормировали (вышла его новая редакция), и теперь правильный вариант написания слова "Хэллоуин" через букву "г" и без удвоения - "Геловін".

Так правильно писать, потому что английская буква "h" на украинском передается буквой "г". Отсутствие удвоения объясняют тем, что слово "Хэллоуин" происходит от общего названия "hallows", а при переводе общих названий удвоение не передается.

Также эксперт рассказала подробности о самом празднике: "В Украине все чаще отмечают Хэллоуин - ночь с 31 октября на 1 ноября, когда, по легенде, души умерших блуждают по миру. Но мало кто знает, что наши предки имели собственный праздник с подобным смыслом - Велесову ночь. Ее тоже праздновали в эту же пору, почитая бога Велеса и веря, что души приходят к живым. Так что Хэллоуин - не такой уж и "чужой", просто с другим именем."

Пользователи сайта Словотвір предложили несколько альтернативных вариантов относительно того, как еще можно сказать "Хеллоуин" на украинском, хеллоуин на украинском языке, кроме нормированного варианта "Геловін". Украинцы предложили такие названия праздника:

Нечистень;

Страшвечір;

Гарбузова головінь;

Чорітниці;

Відьмоніч.

Эти вымышленные слова отсутствуют в официальных словарях, но вы можете неофициально использовать их, чтобы удивить знакомых и обогатить язык.

справка Лариса Чемерис языковед Педагог, специалист по украинскому языку и литературе, ментор и вдохновенный реформатор современного образования. Имеет 26 лет педагогического опыта, работала учительницей украинского языка и литературы. Сейчас - основательница онлайн-школы "Моя Мова", которая помогает сотням учеников со всей Украины и за ее пределами заговорить на украинском уверенно, грамотно и с любовью и улучшить знания по всем школьным предметам.

