Россияне поссорились в супермаркете, обзывая друг друга бранными словами.

В московском районе Гольяново покупатели супермаркета устроили скандал с персоналом - все из-за молока по акции.

Как сообщает Телеграм-канал "Осторожно, Москва", местные жители пришли в магазин на улице Уссурийской, чтобы купить молоко за 24 рубля. Впрочем, товара уже якобы не было в наличии.

Потом покупатели увидели подписанные женскими именами коробки с молоком. Люди решили, что работники заранее продали акционный товар своим друзьям. Начался скандал.

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"Ведете себя как быдло еб**ое!", - кричала возмущенная девушка-покупатель.

Продавец на агрессивные реплики ответила зеркально. Конфликт продолжался в служебном помещении. Неизвестно, чем закончился спор за молоко.

"Голодные бунты" в России

Пока "великий полководец" Путин борется с "украинскими нацистами", беспощадно убивая мирное население, россияне буквально бьются за сахар, средства индивидуальной гигиены и прочие блага цивилизации, которые в РФ уже недоступны, из-за жестких санкций.

В Сети появились множество видео, на которых россияне "сметают" дефицитные товары с прилавков супермаркетов. Впрочем, режим Путина продолжает успокаивать россиян "удачным импортозамещением".

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