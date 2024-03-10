По информации некоторых пропагандистских каналов, горит загоревшаяся производственная база. Детали читайте на сайте УНИАН.

В воскресенье, 10 марта, в Санкт-Петербурге прогремели взрывы в районе аэропорта "Пулково" и Волхонского шоссе.

Как сообщают российские паблики, после взрывов в районе аэропорта вспыхнул мощный пожар. По информации некоторых пропагандистских каналов, горит производственная база.

В сети появились видео, на которых видны масштабы пожара. В небо поднялся столб густого черного дыма. Местные жалуются на едкий запах.

Последние взрывы в Украине

Как писал УНИАН, по словам российских властей, утром 10 марта в российском Курске дрон атаковал нефтебазу, там начался пожар.

Кроме того, два беспилотника атаковали город Строитель в Белгородской области, там загорелась фура.

Затем стало известно, что ночью 10 марта мощный пожар вспыхнул на газопроводе рядом с поселком Лихма Ханты-Мансийского автономного округа в России.

По версии россиян, произошел прорыв газопровода "из-за износа труб" под землей, на глубине около двух метров, диаметр поврежденного трубопровода - 1,4 м.

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