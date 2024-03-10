Напоминается, что на газопроводе рядом с поселком Лыхма уже происходило серьезное ЧП в мае 2023 года.

Ночью 10 марта мощный пожар вспыхнул на газопроводе рядом с поселком Лыхма Ханты-Мансийского автономного округа в России, пишут российские Telegram-каналы, публикуя видео.

Отмечается, что, по словам местных жителей, возгорание произошло несколько часов назад рядом с поселком Лыхма.

"Зарево от пожара и столб дыма были видны за несколько километров от места происшествия. В данный момент причины возникновения пожара и информация о пострадавших уточняется. На место выдвинулись сотрудники МЧС и медики", - говорится в одном из сообщений.

Пожар на газопроводе в России 10 марта - видео

Напоминается, что на газопроводе рядом с поселком Лыхма уже происходило серьезное ЧП в мае 2023 года, в результате взрыва два человека погибли и еще трое пострадали.

Россию атаковали дроны 10 марта - что известно

Как писал УНИАН, по словам российских властей, утром 10 марта в российском Курске дрон атаковал нефтебазу, там начался пожар.

Кроме того, два беспилотника атаковали город Строитель в Белгородской области, там загорелась фура.

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