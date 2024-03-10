Российские власти заявляют о работе ПВО.

Утром в воскресенье, 10 марта, в российском Курске дрон атаковал нефтебазу. Об этом сообщил губернатор области Роман Старовойт.

"В Курске работает ПВО. Украинский беспилотник упал и загорелся на территории нефтебазы. На месте происшествия работают пожарные команды и оперативные службы", - написал он.

Обновлено. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также сообщил об атаке дронами:

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"Окраина города Строитель Яковлевского городского округа подверглась атаке ВСУ с помощью 2 БПЛА самолетного типа. После их падения с последующей детонацией никто не пострадал, загорелась фура. Оперативные службы уже ее потушили".

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