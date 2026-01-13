Эта находка датируется 1400-ми годами, что заставляет переосмыслить масштабы средневековой торговли по всей северной Европе.

Археологи обнаружили самый большой суперкорабль викингов, он имеет размеры 28 м, ширину 9 м и высоту 6 м, что примерно равно длине двух школьных автобусов и почти ширине одного, сообщает The Independent.

Корабль, названный Svaelget 2 в честь канала возле Копенгагена в Дании, где его нашли, был построен около 1410 года нашей эры и мог перевозить около 300 тонн, что делает его крупнейшим в своем классе, сообщили исследователи.

"Эта находка - это событие для морской археологии, и она дает нам уникальную возможность понять как конструкцию, так и быт на борту крупнейших торговых кораблей Средневековья", - сказал руководитель раскопок Отто Ульдум, морской археолог из Музея кораблей викингов.

Археологи нашли доказательства того, что корабль был изготовлен из древесины из двух европейских регионов - Померании на территории современной Польши и Нидерландов.

Узоры древесных колец на дереве свидетельствуют, что доски были сделаны из померанского дуба, а каркас корабля - из Нидерландов, сообщили ученые.

Корабль чрезвычайно хорошо сохранился, находясь на глубине около 13 м.

"Это необыкновенная удача - так много частей такелажа уцелело. Мы никогда раньше такого не видели, и это дает нам реальную возможность сказать что-то совершенно новое о том, как суда были оснащены для плавания", - сказал Улдум.

Одной из характерных черт находки, по словам археологов, являются уцелевшие "высокие замки" - большие деревянные приподнятые платформы на средневековых торговых судах, которые обеспечивали высокие боевые позиции и укрытие для экипажа. Улдум объяснил:

"У нас есть много рисунков этих замков, но их никогда не находили, потому что обычно сохранялось только дно корабля. На этот раз у нас есть археологические доказательства. Теперь у нас в 20 раз больше материала для работы. Такие суда нельзя назвать комфортными в современном понимании, но это большой шаг вперед по сравнению с кораблями эпохи викингов, которые имели открытые палубы".

Исследователи также нашли предметы быта, в частности расписанную деревянную посуду, обувь, расчески и четки, а также бронзовые горшки для приготовления пищи и керамические миски.

"Моряк имел расческу и четки, чтобы молиться. У нас есть остатки кастрюль, в которых готовили пищу, и мисок. Эти личные вещи показывают, что экипаж принес с собой на борт повседневные вещи. Викинги перенесли свой быт с суши на море", - сказал Улдум.

Хотя никаких следов груза, который перевозило судно, не было найдено, исследователи заявили, что уверены, что это был торговый корабль.

"Нет никаких доказательств, что это военный корабль. Находка также дает представление о природе средневекового общества. Для создания такого судна требовалось общество, способное финансировать, строить и оснащать эти огромные корабли, которые удовлетворяли бы тогдашние потребности в экспорте и импорте на большие расстояния", - заявил ученый.

Особенности найденных останков

Как сообщалось, ученые, исследовав останки тел в захоронениях эпохи викингов, пришли к выводу, что те страдали серьезными заболеваниями, включая заболевания полости рта, лица, суставов и инфекционные заболевания.

В исследовании Гетеборгского университета анализировали целые черепа с использованием передовых рентгеновских методов.

Исследователи использовали компьютерную томографию, чтобы заглянуть внутрь черепов XII века из Варнема, Швеция, места, известного своими большими и хорошо сохранившимися останками скелета. Изученные черепа принадлежали девяти мужчинам и шести женщинам викингов, все из которых были взрослыми в возрасте от 20 до 60 лет на момент смерти.

КТ позволила исследователям точно изучить повреждения скелета в черепах викингов и создать трехмерные изображения, которые предоставили послойную информацию об аномалиях костей. Эти трехмерные изображения указали на ряд заболеваний, которые были скрыты на протяжении веков.

Она обнаружила патологические разрастания костей, признаки хронических инфекций околоносовых пазух и ушей, изнурительный остеоартрит и серьезные проблемы с зубами.

Это были не единичные случаи - каждый исследованный череп рассказывал историю боли и страданий.

Новости археологии

Археологи, работающие на одном из крупнейших археологических раскопок в Великобритании, обнаружили "княжеское" захоронение лошади, похороненной вместе с двумя людьми.

Археолог Лен Миддлтон заявил, что захоронение выполнено в "той же элитарной традиции, что и в Саттон-Ху, Снейпе и Приттлуэлле", добавив, что оно имеет национальное значение.

Отмечается, что из-за кислой почвы от останков остались только песчаные скелеты - зловещие тени тщательно обнаруженных костей и очертаний тел.

