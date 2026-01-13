Бизнес предупреждает о рисках из-за повышения грузовых тарифов Укрзализныци

Плановая индексация грузовых тарифов Укрзализныци на 40% создает дополнительные серьезные риски для промышленности и экспортеров: дальнейший рост стоимости перевозок может привести к сокращению производства и переориентации грузов на автомобильный транспорт. Об этом рассказала исполнительный директор Национальной добывающей ассоциации (НАДПУ) Ксения Оринчак, комментируя инициативу УЗ.

"Ситуация в сфере железнодорожных перевозок повторяет проблемы газового рынка: грузовой сегмент УЗ используется для покрытия хронических убытков пассажирских перевозок. Хотя грузовой сегмент остается прибыльным и в 2024 году сгенерировал около 20 млрд грн: именно эти деньги перекрывают многомиллиардные убытки от пассажирских перевозок и позволяют компании удерживать операционную стабильность", – подчеркнула Оринчак.

В то же время она отметила: возможности для дальнейшего повышения тарифов исчерпаны.

"Федерация работодателей транспорта Украины, Украинская зерновая ассоциация и металлургические компании неоднократно заявляли, что стоимость железнодорожной логистики в Украине уже превышает европейские показатели в пересчете на тонно-километр, несмотря на более низкую скорость и качество сервиса. Поэтому дальнейший рост тарифов может запустить ряд негативных процессов. В частности, для экспортеров руды, зерна и металла логистическая составляющая становится критической, и при отсутствии маржи предприятия могут сокращать или останавливать производство. Кроме того, часть грузов может перейти на автомобильный транспорт, что приведет к ускоренному износу дорог, росту бюджетных расходов на их ремонт и повышению спроса на импортное топливо", - предупредила Оринчак.

Как известно, УЗ инициирует повышение тарифов на грузовые перевозки на 40%. Но в Минэкономики выступили против: там заявили, что прежде чем повышать тарифы на грузовые перевозки, Укрзализныця должна обновить тарифный сборник, который не пересматривался с 2009 года. "Просто общее повышение тарифов не даст эффекта. Часть грузов уйдет на дороги или просто исчезнет из-за остановки предприятий", - заявил министр экономики.

