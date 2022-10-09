Ранее сообщалось о работе ПВО в Кременчугском районе.

Мэр Кременчуга Виталий Малецкий сообщил о сбитии на Полтавщине нескольких вражеских беспилотников-камикадзе Shahed.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Сегодня силами ПВО было сбито несколько БПЛА-камикадзе "Шахид" в нашем регионе!", – отметил он.

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Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 9 октября, в Кременчугском районе Полтавской области сработала противовоздушная оборона.

Иранские дроны в войне против Украины: что стоит знать

В июле в Белом доме сообщили, что РФ попросила у Ирана беспилотники, впоследствии стало известно, что Иран готовится как можно быстрее передать в несколько сотен БПЛА. Уже 30 августа пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Россия получила от Ирана БПЛА серии Mohajer-6 и Shahed. Вскоре возле Купянска на Харьковщине ВСУ сбили первый БПЛА с"иранским следом".

Иранские дроны-камикадзе уже применяли для многочисленных атак по Одесщине, Николаевщине, Херсонщине, Харьковщине, Днепропетровщине, Запорожье, Полтавщине, Киевщине.

Сейчас подразделения противовоздушной обороны сбивают дроны-камикадзе иранского производства вдвое чаще, чем они достигают цели, применяя стрелковое и пулеметную оружие.

Официально Иран отрицал предоставление беспилотников РФ. Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллохіян в телефонном разговоре с главой украинского МИД Дмитрием Кулебою заявлял, что Иран выступает против войны в Украине" "не поддерживает шаги, которые приведут к продолжению и эскалации боевых действий". На фоне этого Украина обратилась к Израилю с просьбой поделиться разведданными о любой поддержке, которую Иран оказывает российским военным в войне. В октябре спикер Министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани снова цинично соврал о непричастности его страны к поставкам иранских дронов Российской Федерации.

Россияне маркируют устройства как "Герань-2", но у них внутренности иранских дронов. По информации представителя Командования Воздушных Сил Юрия Игната, у России сейчас есть около 4 бортов такого вооружения – сотни единиц дронов-камикадзе, а то и больше.

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