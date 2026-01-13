Оказывается, по цвету чашки, которую мы выбираем, можно судить о чертах нашего характера.

Хотите узнать, насколько хорошо вы знаете себя и как вас видят окружающие? Какие черты характера определяют вас сильнее всего? Пройдите этот тест и откройте для себя новые стороны своей личности.

Какая чашка ваша - психологический тест

Для многих завтрак - обязательный ритуал начала дня. И особенно приятно пить утренний чай или кофе из любимой чашки - к которой рука тянется чаще всего. На этом ощущении и построен этот простой визуальный тест.

Все, что нужно сделать, - внимательно посмотреть на изображение и выбрать чашку, из которой вы бы с удовольствием пили чай или кофе.

Не спешите с ответом - прислушайтесь к себе и интуитивно выберите чашку. Даже если на картинке нет вашей любимой расцветки, ориентируйтесь на ощущения.

Чашка 1

Если вы выбрали эту чашку, то вы - человек с глубокими чувствами. Вы отличаетесь мягкостью, уравновешенностью, спокойствием и умением сохранять хладнокровие.

Чашка 2

Ваш выбор говорит о вашей сильной воле. Вы умеете отстаивать личные границы, настойчивы, имеете высокую самооценку и боитесь брать ответственность под контроль.

Чашка 3

Если вы предпочитаете чашку 3, то вы - человек решительный и эксцентричный. Любите движение, конкуренцию и получаете удовольствие от новых вызовов.

Чашка 4

Если вы выбрали чашку 4, то вы - спонтанный и "живой" человек. Вы активны, любите планировать и всегда находитесь в ожидании чего-то интересного, а также умеете радоваться мелочам.

Чашка 5

Если вы сделали этот выбор, то это говорит о вашей ярко выраженной индивидуальности. Вы считаете себя немного нереалистичным, но при этом совершенно очаровательным.

Чашка 6

Это цвет телесных ощущений, который указывает на состояние тела. Вы считаете себя человеком без фильтров - всегда говорите то, что думаете, и не боитесь того, что о вас скажут.

Чашка 7

Этот цвет представляет людей, которые влюблены в жизнь. Вы любите приключения, новые впечатления и развлечения, даже если нужно отпустить старые мечты.

Чашка 8

Ваш выбор говорит о некоторой закрытости - вы не любите быть в центре внимания, но при этом отличаетесь преданностью и лояльностью к тем, кто вам действительно дорог.

