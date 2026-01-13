Кличко поручил обеспечить горячим питанием пожилых и маломобильных людей

Департамент социальной политики КГГА и районные госадминистрации Киева должны обеспечивать один раз в сутки горячим питанием пожилых и маломобильных киевлян, состоящих на учете в территориальных центрах районов. Соответствующее поручение дал мэр Киева Виталий Кличко.

"Поручил Департаменту социальной политики КГГА и районным госадминистрациям города обеспечивать один раз в сутки горячим питанием тех жителей, которые состоят на учете в территориальных центрах районов. Это, в основном, одинокие пожилые люди", - сообщил Виталий Кличко.

Кроме того, мэр Киева призвал жителей столицы сообщить об одиноких пожилых и маломобильных людях, нуждающихся в помощи, в колл-центр КГГА "1551" или в РГА своего района.

"Что касается тех, кто не состоит на учете. Обращаюсь к киевлянам, если вы знаете, что рядом с вами проживает одинокий пожилой человек, маломобильный или человек с инвалидностью, который нуждается в помощи, сообщите об этом либо в колл-центр 1551, либо в райадминистрацию вашего района", - призвал Виталий Кличко.

Мэр Киева сообщил, что после сегодняшнего обстрела в столице возник еще больший дефицит электроэнергии.

"После сегодняшнего обстрела в столице еще больший дефицит электроэнергии. Даже для обеспечения критической инфраструктуры. Энергетики работают. Но ситуация очень сложная. Что касается тепла – без отопления сейчас около 500 многоэтажек. Ремонтные бригады тоже работают днем и ночью", - сообщил Виталий Кличко.

Вместе с тем он отметил, что информация о якобы закрытии супермаркетов крупных сетей не соответствует действительности, и поблагодарил бизнес, который продолжает работать, чтобы обеспечивать необходимыми продуктами и товарами жителей города в условиях чрезвычайной ситуации..

