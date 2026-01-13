Супермаркеты Украины массово закрываются из-за морозов: что говорят сети и посетители

Отправляясь за продуктами, стоит помнить, что не каждый магазин может быть открыт в такую холодную погоду.

Розничные торговые сети в Украине вынуждены закрывать свои магазины из-за сильного похолодания, российских обстрелов и, как следствие, длительного отсутствия электроэнергии. Об этом они пишут на своих страницах в соцсетях.

Так, в сети Novus отмечают, что не все магазины могут работать в обычном режиме из-за отключения электроснабжения. Пока там работают над восстановлением работы, посетителям советуют проверять актуальный график работы супермаркетов заранее на сайте или позвонив на горячую линию.

В Сильпо сообщают, что оборудование в магазинах сети может отказывать из-за низкой температуры и частичных блэкаутов. Тогда магазин на некоторое время закрывают. Чтобы узнать, работает ли конкретный супермаркет, здесь предлагают использовать соцсети или звонить на горячую линию.

Видео дня

В то же время в сети АТБ отчитались, что все магазины компании в столичном регионе работают в штатном режиме, а любая информация об их закрытии – фейковая и манипулятивная. В компании говорят, что все магазины сети обеспечены генераторами, а "единичные случаи" неисправностей оперативно устраняются.

Это сообщение вызвало возмущение у части пользователей сети, которые пишут, что заявленная компанией позиция местами не соответствует действительности, а сеть подобными заявлениями вводит людей в заблуждение.

Как минимум, после 6 часов непрерывной работы генератор должен быть выключен в течение одного часа, согласно рекомендациям по эксплуатации дизельных электростанций, поэтому работать без перерывов для отделения торговой сети невозможно.

Супермаркеты Украины – последние новости

Перед Новым годом в магазинах ощутимо возросло количество продуктов с защитными магнитами, которые обеспечивают товару большую безопасность. Представители одной из сетей сообщили, что в основном пытаются украсть небольшие вещи высокой стоимости – поэтому это не "кражи из отчаяния".

При этом количество краж в некоторых сетях растет. Среди любимых "бесплатных" для украинцев товаров оказались шоколад, сливочное масло и твердый сыр – алкоголь далеко не на первом месте.

Вас также могут заинтересовать новости: