В Киеве сложная ситуация со светом: электроэнергии не хватает даже критической инфраструктуре

Без отопления в столице сейчас находятся около 500 многоэтажек.

После ночного российского обстрела в Киеве фиксируется еще больший дефицит электроэнергии – даже для обеспечения критической инфраструктуры, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Энергетики работают. Но ситуация чрезвычайно сложная. Что касается тепла – без отопления сейчас около 500 многоэтажек. Ремонтные бригады тоже работают днем и ночью", – написал он в своем Telegram-канале.

Также он отметил, что информация о якобы закрытии супермаркетов крупных сетей из-за отсутствия света не соответствует действительности.

При этом, как писал УНИАН, розничные торговые сети в Украине вынуждены закрывать свои магазины из-за сильного похолодания, российских обстрелов и, как следствие, длительного отсутствия электроэнергии. В частности, в сети Novus отмечают, что не все магазины могут работать в обычном режиме из-за отключения электроснабжения.

В Сильпо сообщают, что оборудование в магазинах сети может отказывать из-за низкой температуры и частичных блэкаутов – тогда магазин на некоторое время закрывают. При этом в сети АТБ отметили, что все магазины компании в столичном регионе работают в штатном режиме, а любая информация об их закрытии – фейковая.

Российский обстрел 13 января – главные новости

В ночь на 13 января российские захватчики атаковали Украину 18 баллистическими ракетами, 7 крылатыми ракетами и 293 ударными дронами. Под ударами оказались Днепровская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Донецкая области.

По данным Минэнерго, в результате обстрелов к утру были обесточены потребители в городе Киеве и семи областях Украины. Так, без света находятся жители Киевской, Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Черниговской и Запорожской областей.

