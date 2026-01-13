Лишь 4% украинцев оценивают свое ментальное состояние как очень хорошее, - исследование Helsi

57,4% респондентов испытывают стресс или тревогу почти ежедневно.

Только 4,1% опрошенных украинцев оценивают свое общее ментальное состояние как очень хорошее, тогда как 34,3% характеризуют его как плохое или очень плохое. В то же время почти три четверти респондентов регулярно сталкиваются со стрессом или тревогой.

Об этом свидетельствуют результаты ежегодного опроса, проведенного медицинской информационной системой Helsi в начале 2026 года. Согласно результатам опроса, 57,4% респондентов испытывают стресс или тревогу почти ежедневно, еще 26,1% – раз или два в неделю. Только 9,3% отметили, что сталкиваются со стрессом редко или не испытывают его вовсе.

36,8% опрошенных сообщили о постоянной апатии, еще 44% – о потере мотивации время от времени. Только 4,9% респондентов отметили, что чувствуют себя стабильно активными.

"Опрос показал четкую связь между опытом войны, условиями жизни и уровнем стресса. Среди респондентов, проживающих в регионах с регулярными обстрелами, доля тех, кто испытывает стресс почти ежедневно, выше, чем среди опрошенных без прямого военного опыта. В этой группе также чаще фиксируются нарушения сна и хроническая усталость", – говорится в исследовании.

В то же время отмечается, что, несмотря на высокий уровень психологической нагрузки, только 25,2% опрошенных хотя бы раз обращались за профессиональной помощью по вопросам ментального здоровья.

Еще 37,5% только рассматривают такую возможность, тогда как 37,3% не планируют обращаться к специалистам вообще.

Всего в исследовании приняли участие почти 3000 пользователей из разных регионов Украины. По сравнению с результатами опроса Helsi 2025 года, когда только 3% респондентов оценивали свое состояние как очень хорошее, в 2026 году этот показатель несколько вырос. В то же время доля тех, кто находится в крайне негативных состояниях, уменьшилась по сравнению с 46,8% в прошлом году.

Другие опросы общественного мнения в Украине

Как сообщал УНИАН, ранее опрос показал, что только четверть украинцев рассчитывают на завершение войны в условно недалекой перспективе. 16% ожидают завершения хотя бы в первой половине 2026 года (в сентябре было 15%). В то же время 29% опрошенных назвали 2027 год и позже (в сентябре было 32%).

При этом большинство украинцев (62%) продолжают отвечать, что они готовы терпеть войну столько, сколько нужно (в сентябре было столько же). Еще 3% ответили, что готовы терпеть около года. О более коротком периоде (полгода или несколько месяцев) говорят 14% респондентов (в сентябре было 21%, но при этом с 13% до 21% стало больше тех, кто не смог ответить на вопрос).

