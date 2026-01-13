'Одержимость Путина Украиной ведет россиян к катастрофе', - швейцарский политолог

Автор пишет, что РФ медленно наступает ценой больших потерь, скатывается в демографический и экономический кризис, но Путин продолжает верить, что его резервы выдержат.

За годы полномасштабной военной агрессии России против Украины военная машина диктатора Путина не добилась существенного продвижения. Как пишет политолог из Швейцарии, специалист по международной безопасности и доктор наук Андрес Рэш в колонке для немецкого издания Neue Zürcher Zeitung, Путин "ведет Россию к катастрофе". И сегодня он может похвастаться разве что тем, что его страну снова начали боятся европейцы и Европа начала вкладывать колоссальные суммы в перевооружение.

"Но Россия не обрела престиж или глобальное влияние благодаря своей агрессии. Совсем наоборот: империя Путина сегодня слабее, чем четыре года назад. Он идет по губительному пути, который истощает его страну и делает ее зависимой от Китая", - говорится в статье.

Беспомощность на международной арене

Признаки ослабления автор разделил на два больших блока. Во-первых, РФ теряет влияние на международной арене. Она не смогла оказать поддержку режиму венесуэльского диктатора Николаса Мадуро, а Путин только "беспомощно наблюдал, как был вытеснен его важнейший союзник в Латинской Америке". Также про ослабление России говорят захваты танкеров ее "теневого флота". Кроме того, Россия пассивно наблюдает за масштабированием протестов в Иране, не оказывая слабеющему правительству ни военной, ни финансовой помощи. Хотя в аналогичной ситуации в Сирии в 2015 году, России удалось спасти режим Башара Асада.

Также падает влияние РФ в Африке, хотя в отдельных странах она еще может оказать давление. В Центральной Азии влияние России постепенно забирает на себя Китай. Например, Китай обогнал РФ и стал важнейшим торговым партнером Казахстана.

Ситуация на Южном Кавказе также складывается не в пользу России: "Война за Нагорный Карабах продемонстрировала, что Россия больше не способна играть свою прежнюю роль защитника Армении". На данном этапе Россия сохраняет влияние на авторитарный режим в Грузии, но эта политика крайне непопулярна среди большинства грузин.

"Одержимость Путина Украиной привела к тому, что России пришлось пренебречь другими сферами интересов. Но Путин потерпел в Украине свое самое крупное стратегическое поражение. Российский диктатор может казаться уверенным в победе и не проявлять готовности к прекращению огня, а его войска продолжают наступление. Но его цель – стереть Украину с лица земли как независимое, прозападное и демократическое государство – сегодня кажется еще более нереалистичной, чем четыре года назад", - пишет автор.

Падение экономики усугубляется

Он добавил, что даже тот факт, что Россия контролирует пятую часть Украины, не меняет этого "фиаско путинской политики". Поскольку продвижение идет медленно и за счет огромных потерь, которые, с учетом тяжелораненных, вероятно, уже доходят до миллиона.

Второй большой блок, который свидетельствует об ослаблении России, касается ее демографии и экономики. Издание пишет, что демографический кризис в РФ усугубляется, в том числе из-за массовой эмиграции. А тревожные сигналы в российской экономике нарастают: "Первоначально успешная военная экономика все больше достигает своих пределов. Рост остановился, и чудовищно высокие 40 процентов государственного бюджета направляются на неэффективный военный и силовой аппарат. Зависимость от экспорта нефти и газа оказывается ахиллесовой пятой, поскольку западные санкции и обвал цен на нефть привели к сокращению доходов от этого сектора почти вдвое за год".

Россия преуспела в разделении Запада

Автор признал, что режим Кремля все еще имеет резервы для продолжения войны. К тому же, Путин надеется, что этих резервов окажется больше, чем есть в распоряжении Украины. Разубедить его в этом может только продолжение и наращивание западной поддержки украинского народа. При этом раскол западного блока издание назвало "единственным крупным внешнеполитическим успехом Путина":

"Это не его достижение, а скорее следствие победы Дональда Трампа на выборах в США. Однако с уходом Америки, главного гаранта европейской безопасности, сбылась старая московская мечта. Тот факт, что западноевропейцы теперь обеспокоены спором вокруг Гренландии, опасаясь, что один член НАТО может захватить территорию у другого союзника, должен восприниматься Кремлем как рождественский подарок".

В колонке также анализируются действия Трампа, напоминается, что при Трампе США прекратили финансировать военную помощь Украине и сократили объемы продажи оружия европейским странам. А сам Трамп "пытается убедить украинцев в безнадежности оборонительной борьбы". И этим "ошибочным подходом лишь подкрепляет надежды Путина на то, что тот выйдет из военной трясины в Украине победителем". Таким образом, делает вывод журналист, Трамп "изображает Россию более могущественным игроком, чем она есть на самом деле".

Сколько длится российская агрессия

Напомним, что полномасштабная война России против Украины уже превысила по длительности войну Советского Союза проти нацистской Германии. За 1418 дней советские войска вытеснили противника до Берлина, а российская армия продвинулась на 48 километров от той точки, с которой начала наступление в феврале 2022 года. При этом не захватив ни одного областного центра. Аналитики считают, что на данном этапе Путин не показывает готовности остановить свои войска.

