'Флеш' раскрыл особенности нового дрона РФ 'Герань-5': чем он опасен

Этот беспилотник по форме больше похож на ракету.

Новый российский дрон "Герань-5" – это очередная попытка реализации бюджетной крылатой ракеты вместо реактивного "Шахеда".

Об этом сказал в своем Telegram-канале эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов. По его мнению, основная причина его создания – поиск решения против современных антишахедных решений Украины.

"Зенитные дроны, вертолеты, спортивные самолеты – все эти средства эффективны до определенной скорости цели", – говорит эксперт.

Видео дня

Изначально Россия делала ставку на реактивные "Шахеды". Однако в ходе испытаний и боевого применения выяснилось, что из-за аэродинамических особенностей корпуса "Шахеда" и расхода топлива его крейсерская скорость для полетов на дальние расстояния с боевой частью весом 50 кг не должна превышать 290-330 км/ч. Эта скорость оказалась "по зубам" нашим зенитным дронам.

Дрон "Герань-5" уже больше похож по форме на ракету и способен нести боевую часть весом 90 кг на дальность в 1000 километров, а классический заряд весом 50 килограммов – на 1500 километров. Это фактически вся территория страны.

"Ну и конечно скорость "Герань-5" уже 500-600 километров, что недостижимо как для вертолетов, так и для существующих моделей зенитных дронов. Мобильные огневые группы, конечно, здесь тоже бессильны. Также очень важным пунктом является возможность сброса "Герани-5" с реактивного самолета-носителя. Это увеличивает дальность полета, скорость полета (особенно в прифронтовой зоне) и дает возможности маневра (запуск из любой точки, а не из известных нам локаций)", – акцентировал "Флеш".

Бескрестов добавил, что высота полета "Герань-5" может составлять до 6 километров, что тоже значительно меняет возможности беспилотника.

"Я точно знаю о наличии у "Герань-5" систем спутниковой навигации и уверен, что в "Герань-5" есть также активный высотомер, как в "УМПБ-5Р". А вот, что еще есть в этой ракете, мы узнаем только после ее изучения. Является ли "Герань-5" угрозой для нас, зависит от двух пунктов. 1. Развитие зенитных дронов и динамика падения эффективности обычных Шахедов. 2. Цена производства "Герань-5" по сравнению с ее эффективностью", – заключает эксперт.

Новый дрон оккупантов "Герань-5"

Напомним, что 11 января Главное управление разведки официально сообщило, что РФ начала применять для ударов по Украине новый ударный беспилотник – "Герань-5". ГУР отметило, что, как и предыдущие версии этого БПЛА, новая "Герань" не является собственной разработкой РФ и имеет как конструктивное, так и технологическое сходство с иранским БПЛА Karrar.

По данным ГУР, БПЛА "Герань-5" имеет около 6 метров в длину, а размах крыльев – до 5,5 метра. Для сравнения, длина "Герань-2" составляет около 3,5 метров и 2,5 метра размах крыльев.

И если сравнивать с предыдущими версиями, новая "Герань" выполнена по нормальной аэродинамической схеме. Тогда как большинство его ключевых узлов и компонентов унифицированы с другими образцами этой серии.

Что касается размера боевой части, то она составляет около 90 кг. А заявленная дальность поражения – около 1 000 км.

В новом БПЛА Россия использовала 2-канальную систему спутниковой навигации "Комета", трекер на базе микрокомпьютера Raspberry и 3G/4G модемов. Кроме того, известно об установке на БПЛА реактивного двигателя Telefly, похожего на тот, который РФ применяет на БПЛА "Герань-3", однако с большей тягой.

В ГУР отмечают, что РФ в настоящее время разрабатывает вариант запуска "Герань-5" с самолетов, в частности Су-25, чтобы увеличить дальность полета БПЛА и удешевить его использование. Также, по данным ГУР, РФ может попытаться оснастить эти БПЛА ракетами класса "воздух-воздух" Р-73 для противодействия украинской авиации.

Вас также могут заинтересовать новости: