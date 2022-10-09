В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили о ликвидации еще 440 российских оккупантов.
Об этом сообщается на странице Генштаба ВСУ в Facebook.
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24 февраля по 9 октября среди личного состава ориентировочно составили около 62500 человек. 440 оккупантов ликвидированы за минувшие сутки.
Также было уничтожено:
- танков – 2486 (+14);
- боевых бронированных машин – 5133 (+22);
- артиллерийских систем – 1477 (+18);
- реактивных систем залпового огня – 348 (+3);
- средств противовоздушной обороны – 180;
- самолетов – 266;
- вертолетов – 235 (+1);
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 1086 (+7);
- крылатых ракет – 247 (+1).
- кораблей/катеров – 15;
- автомобильной техники и автоцистерн – 3890 (+15);
- специальной техники – 136.
Контрнаступление ВСУ
Как писал УНИАН, украинские защитники продолжают контрнаступление на Херсонщине, Харьковщине, Луганщине, Донбассе.
Харьковщина уже почти полностью освобождена от российских захватчиков. По состоянию на конец сентября только 6% Харьковской области оставались временно оккупированными.
2 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что от захватчиков зачищен город Лиман Донецкой области.
5 октября Сергей Гайдай поделился, что армия Украины пошла вперед в Луганской области и уже освободила от оккупантов шесть населенных пунктов.
7 октября вечером президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с 1 октября в Херсонской области освобождены и стабилизированы более 500 квадратных километров территории и десятки населенных пунктов.