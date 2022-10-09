Танков было уничтожено 2486 единиц, боевых бронированных машин - 5133.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили о ликвидации еще 440 российских оккупантов.

Об этом сообщается на странице Генштаба ВСУ в Facebook.

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24 февраля по 9 октября среди личного состава ориентировочно составили около 62500 человек. 440 оккупантов ликвидированы за минувшие сутки.

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Также было уничтожено:

танков – 2486 (+14);

боевых бронированных машин – 5133 (+22);

артиллерийских систем – 1477 (+18);

реактивных систем залпового огня – 348 (+3);

средств противовоздушной обороны – 180;

самолетов – 266;

вертолетов – 235 (+1);

беспилотников оперативно-тактического уровня – 1086 (+7);

крылатых ракет – 247 (+1).

кораблей/катеров – 15;

автомобильной техники и автоцистерн – 3890 (+15);

специальной техники – 136.

Контрнаступление ВСУ

Как писал УНИАН, украинские защитники продолжают контрнаступление на Херсонщине, Харьковщине, Луганщине, Донбассе.

Харьковщина уже почти полностью освобождена от российских захватчиков. По состоянию на конец сентября только 6% Харьковской области оставались временно оккупированными.

2 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что от захватчиков зачищен город Лиман Донецкой области.

5 октября Сергей Гайдай поделился, что армия Украины пошла вперед в Луганской области и уже освободила от оккупантов шесть населенных пунктов.

7 октября вечером президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с 1 октября в Херсонской области освобождены и стабилизированы более 500 квадратных километров территории и десятки населенных пунктов.

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