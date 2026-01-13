'Невидимая' баллистика: эксперт объяснил, действительно ли РФ применила необычные ракеты

Определенные маневры могут повышать вероятность промаха ракеты-перехватчика, говорит специалист.

Во время ночной атаки 13 января ряд украинских мониторинговых каналов сообщал о применении Россией баллистических ракет, которые якобы "почти не фиксируются". Впрочем, официальная информация этого не подтверждает, пишет "Фокус".

В частности, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отмечает, что утверждение об "отсутствии фиксации" не соответствует данным Воздушных сил ВСУ. По его словам, никаких сообщений о невозможности обнаружения запусков не было.

Наоборот, пуски баллистических ракет фиксировались, а предупреждения об угрозе поступали еще на этапе стартов – из временно оккупированного Крыма и с территории Брянской области России.

"Фиксация была, сопровождение также. Поэтому я не совсем понимаю, откуда взялся тезис о том, что ракеты "не видят"", – подчеркнул эксперт в комментарии журналистам.

Вместе с тем Коваленко признает: Россия действительно работала над модернизацией баллистических ракет типа 9М723 "Искандер-М". Однако эти изменения не имеют отношения к их "невидимости" для радаров.

По его словам, РФ меняла покрытие корпуса ракет, пытаясь снизить их заметность не на этапе обнаружения, а во время перехвата. Речь идет об усложнении работы систем противоракетной обороны – в частности Patriot или SAMP/T – за счет уменьшения четкости контуров цели.

Кроме того, еще в 2025 году Россия реализовала еще одно изменение – определенную возможность маневра на завершающей фазе полета ракеты.

"Классическая баллистическая ракета движется по прогнозируемой траектории. Но на финальном этапе "Искандер" может незначительно изменять направление. Это происходит именно тогда, когда ракета ПВО уже выходит на перехват", – объясняет Коваленко.

Такие маневры действительно могут повышать вероятность промаха ракеты-перехватчика, но они не делают баллистику невидимой и не лишают ПВО возможности ее уничтожения.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат также не подтвердил информацию мониторинговых каналов о "нефиксации" баллистических ракет. Он подчеркнул, что ориентироваться следует исключительно на официальные сообщения Воздушных сил, ведь именно они отражают реальную воздушную обстановку и работу систем противовоздушной обороны.

Атаки РФ по Украине баллистикой

Напомним, ранее обозреватель Александр Коваленко рассказал, что РФ в 2025 году сделала ставку на баллистические ракеты и ударные дроны-камикадзе. Тем самым враг существенно изменил структуру воздушных атак по Украине.

По оценкам эксперта, в течение года Россия применила против Украины 1 774 ракеты, из которых украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 1 161. В то же время ключевой проблемой оставалась баллистика – прежде всего ракеты 9М723 из ОТРК "Искандер-М", которые в 2025 году были выведены врагом на массовое применение. Как отметил аналитик, подавляющее большинство несбитых ракет – именно баллистика.

