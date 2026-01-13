Спасательные службы пытаются использовать самолеты, однако результат совсем не тот.

В России поисково-спасательные авиационные службы рискуют остаться без вертолетов, что может затруднить помощь пострадавшим при авариях и катастрофах. Об этом пишет российское издание "Известия".

Вертолетов для авиаслужб спасения не хватает, в частности, в Воронеже, Калининграде, Екатеринбурге, Новосибирске, Чите, Казани, Южно-Сахалинске, Комсомольске-на-Амуре, Симферополе во временно оккупированном Крыму и других городах.

Причиной стала жадность власти, которая пытается экономить на безопасности собственного электората, тратя при этом миллиарды долларов на вооруженную агрессию в Украине. Местные перевозчики отказываются работать, поскольку им предлагают контракты на 75% ниже себестоимости.

Видео дня

Обслуживание вертолетов подорожало, а вместе с ним выросли расходы на аэропортовые услуги, зарплаты, размещение экипажей. Особенно убыточными являются предлагаемые контракты для современных версий Ми-8.

При отсутствии вертолетов спасатели не смогут оперативно добраться до места ЧП и эвакуировать людей. Самолеты, которыми иногда пытаются заменить вертолеты, не всегда подходят: они могут обнаружить пострадавших, но не обеспечить быстрое спасение.

При сохранении существующих тенденций, есть все основания для дальнейшего сокращения парка спасательной техники в РФ в 2026 году.

Катастрофы в России – последние новости

В начале декабря в Ивановской области разбился большой военно-транспортный самолет Ан-22, принадлежавший Минобороны страны-агрессора. Фрагменты самолета забросило в водоем Уводского водохранилища, расположенного вблизи места аварии. Самолет недавно отремонтировали.

За месяц до этого в Карелии разбился российский военный самолет Су-30, который рухнул в лесополосе под Петрозаводском возле городского аэропорта. Экипаж самолета погиб.

Вас также могут заинтересовать новости: