Когда старый автомобиль пора поменять на новый: механик назвал три признака

В некоторых случаях покупка нового автомобиля может оказаться выгоднее, чем дальнейшая эксплуатация старой модели.

Некоторым владельцам не самых современных подержанных автомобилей приходится сталкиваться с частыми ремонтами и отсутствием функций, которые есть в новых моделях. В таких случаях водители часто задумываются о покупке нового авто.

В GoBankingRates назвали три признака того, что со своим автомобилем стоит попрощаться. Эксперт рассказал журналистам, когда действительно стоит задумываются о покупке нового авто.

Расходы на обслуживание превышают расходы на покупку нового автомобиля

В издании посоветовали подсчитать все затраты на ремонт и обслуживание автомобиля за последние несколько лет, а затем сравнить эту сумму со стоимость нового автомобиля. Если общие затраты превышают цену нового авто, то тогда действительно стоит задуматься о смене автомобиля.

По словам преподавателя автомобильного дела в Rosedale Technical College и владельца мастерской PSK Auto Repair Майка Малески, если история обслуживания или состояние автомобиля указывают на то, что он не прослужит достаточно долго, чтобы окупить расходы на ремонт, прежде чем возникнут новые проблемы, то лучше будет сменить автомобиль.

Автомобилю нужен дорогостоящий ремонт

В издании отметили, что дорогостоящий предстоящий ремонт не означает автоматически, что слежует вывести старую машину из эксплуатации, но это может стать решающим фактором. Например, если необходимо заменить тормозные колодки или ремень ГРМ, водитель может не захотеть платить за это, учитывая, что он получит с новым автомобилем.

Малески добавил, что иногда выгоднее продать старый автомобиль до дорогостоящего ремонта, если владелец не планирует эксплуатировать его еще несколько лет.

Смена образа жизни

Еще одним признаком того, что пора менять автомобиль может стать смена образа жизни, подчеркнул Малески. По словам эксперта, часто водители покупают авто, исходя из личных предпочтений.

Малески привел в пример ситуацию, когда семья автомобилиста увеличивается, и некогда практичный седан становится слишком тесным. В таком случае водителю стоит задуматься о покупке, например, минивэна.

