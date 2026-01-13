Из-за проблем со светом в Киевской области воду будут подавать по графикам: Свириденко отреагировала

Подача воды жителям Ирпенской и Гостомельской территориальных общин будет осуществляться по графикам, аналогичным графикам подачи света. Об этом сообщает коммунальное предприятие "Ирпеньводоканал".
Причиной введения ограничений указано отсутствие электроснабжения. Поэтому воду будут подавать по временному графику: утром с 06:00 до 09:00 и вечером с 18:00 до 21:30.
Коммунальщики обещают, что подача воды будет восстановлена в штатном режиме, как только ситуация с электроснабжением будет нормализована.
В свою очередь премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что обсудила вопрос водоснабжения Ирпеня с руководителем Киевской ОГА Николаем Калашником. Вода у горожан должна появиться в сжатые сроки, пообещала глава правительства.
"Ресурс на восстановление есть, соответствующее оборудование для резервного энергообеспечения тоже в Ирпень отправлено", – отметила Свириденко.
Ситуация в энергосистеме Украины – прогнозы
Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко предупреждает, что существенное улучшение ситуации с электроснабжением вряд ли возможно до окончания зимы или, по крайней мере, периода сильных морозов. С каждым обстрелом российских оккупантов, по его словам, состояние энергосистемы только ухудшается, поэтому надежды на нормализацию ситуации в течение зимы он называет иллюзорными.
Как отмечает член комитета парламента по вопросам энергетики Сергей Нагорняк, россияне дождались морозов и сейчас пытаются отрезать крупные украинские города от света, тепла и воды. Нагорняк прогнозирует, что для полного восстановления энергосистемы после масштабных разрушений Украине может понадобиться минимум год – или даже полтора.